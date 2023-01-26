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香港碩士女生移居英國 疑生活窮困自殺身亡

香港新聞組╱香港26日電
圖為Yee-King Ho在外國深造，實習時的照片。（取材自Yee-King Ho LinkedIn照片）
圖為Yee-King Ho在外國深造，實習時的照片。（取材自Yee-King Ho LinkedIn照片）

英國近日公布一則死訊，一名香港籍碩士女子在移民英國後，因無法應付高昂生活費，疑患上抑鬱症後自殺身亡。

英國每日鏡報報導，死者Yee-King Ho今年27歲，2022年4月移居英國，同年11月3日證實死亡。驗屍官在2023年1月23日發布其自殺消息，她的痛苦經歷亦在同日對外公開。

報導指出，2017年Yee-King Ho自香港的大學畢業，2019年於日內瓦修畢碩士，回港後她在香港紅十字會擔任國際救濟服務幹事。2022年4月，她經過英國國民海外簽證前往英國生活，在當地一間慈善機構工作。

她搬到里奇蒙后，以每月900英鎊(約1135美元)租住一間廉租公寓。報導稱，她與所有在倫敦生活的年輕人相同，面對低工資難以支付食宿的困境。她的家人在她死後，才從她電腦中的筆記發現她在生活上的困難：因為工資不足，只能節衣縮食；居住環境惡劣和不衛生的廁所，進一步增加其生活壓力。她在11月自殺時，已預約心理醫生諮詢。

驗屍官說，她9月時曾向兄弟表示，因擔心收入無法維持在英國的生活而感到焦慮，同時害怕自己會因壓力影響工作表現遭到解雇，從而失去收入，感到十分沮喪。

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