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香港貨輪日韓外海沉沒 8船員死亡其中6人是中國船員

香港新聞組╱香港26日電
香港註冊貨輪「金田號」的救生艇在海上飄浮。(Getty Images)
香港註冊貨輪「金田號」的救生艇在海上飄浮。(Getty Images)

載有22名船員的一艘香港籍貨輪25日上午在日本長崎縣外海沉沒。日本海上保安廳表示，已在強風狂浪海域中救出13人，8名船員已確認死亡，其中有6名為中國船員。香港海事處表示，昨接獲通知指金田輪在濟州島對開沉沒，正向船舶管理公司了解。

日本海上保安廳表示，排水量6651噸的香港籍貨輪JINTIAN號24日晚11時15分左右在日本專屬經濟區發出求救訊號，約莫3個半小時後沉沒。由於沉沒位置在長崎縣西南方約160公里、南韓濟州島以南約150公里，事後日韓派員搜救。

當地媒體引述船員說法報導，這艘載運木材的船隻當時船身逐漸傾斜、進水，隨後沉沒。船上22名船員皆為中國或緬甸籍。

沉船原因目前不明。海上保安廳發言人表示，事發當時海上風浪十分強勁。

日本內閣官房長官松野博一表示，海上保安廳接獲通報後立刻向長崎縣西方外海附近的巡邏船與飛機尋求協助。船隻最後於當地時間下午2時46分沉沒。

中國駐日本大使孔鉉佑25日委託駐福岡總領事律桂軍，與當地政府部門聯繫，呼籲日本盡最大努力營救，同日晚間律桂軍再度致電日方官員，督促日方全力搜救和救治。

據中國駐福岡總領事館官網消息，律桂軍受孔鉉佑委託，分別與日本海上保安廳第七管區負責人和長崎海上保安部負責人通電話。律表示，北京高度關注這次海難事故，孔鉉佑十分關心船員安危，希望日方繼續盡最大努力，用一切手段，全力搜救船員，全力搶救已救起的船員。

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