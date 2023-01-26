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把香港名菜推向國際 美食家唯靈87歲逝世

香港新聞組╱香港26日電
資深美食及食評家唯靈24日離世，享年87歲。(取材自臉書)
資深美食及食評家唯靈24日離世，享年87歲。(取材自臉書)

「把香港美食推向國際」的資深美食及食評家唯靈（原名麥燿堂），24日下午去世，享年87歲。其好友、富嘉閣主廚李文基證實死訊；唯靈太太說唯靈沒嚴重疾病，也沒有染新冠病毒，惟近年身體機能退化。

綜合明報、香港01報導，李文基稱唯靈沒什麼大病，但近年身體機能退化，呼吸不太暢順，雙腳乏力，需人攙扶。李說，約一年前跟唯靈通電話時，他仍思路清晰，提到唯靈在女兒要求下，近年已控制飲食，不吸菸、飲酒，也不吃較鹹、油膩和辛辣食物。

報導指出，唯靈熱愛美食，曾擔任財經記者，撰寫食評數十年，曾為多份報章雜誌擔任專欄作家，亦曾出版多本飲食著作，出任多間公司及機構的飲食顧問。李文基形容他為人「鍾意就讚賞」，若討厭也「不會不出聲」，「不會為了捧紅你而寫」，在飲食界讓人信服。

資深傳媒人鄭明仁指，唯靈英語十分好，是「把香港美食推向國際的推手」，讓西方傳媒認識香港美食，包括阿一鮑魚、鏞記燒鵝等，皆因唯靈的推廣「衝出亞洲」，成為國際有名的菜式。

據報導，唯靈1936年1月28日出生，為廣東順德人，英文名William，簡稱Willie故稱「唯靈」，撰文時自稱「區區」，兩個名加起來喻意十個口吃盡天下。他是香港資深食評家，2010年曾受訪笑言「你叫我為食鬼，千萬不要叫我神，神不吃人間煙火，神是吃香的」。

唯靈名氣大，曾在1995年的電影「金玉滿堂」客串，飾演「香港飲食業同盟總顧問」，擔任滿漢全席比賽評判，演食評家。

唯靈的爺爺曾在廣州開公義隆賣絲綢，父親麥玉南從事糧油生意，開設明隆行。唯靈語文能力佳，曾就讀官立漢文學校小學部，後升讀英皇書院，在聯合書院取得英文學位。他曾向傳媒透露，父親自小就帶他嘗遍高級餐館，因「為食」成為動力，從餐牌學習外語，包括法文。

唯靈也曾出任多項公職，包括旅發局、酒店業、飲食業及旅遊業訓練委員會委員、中華廚藝學院訓練委員會副主席、香港飲食業東主協會主席、新加坡航空國際美食顧問、世界烹飪聯會副主席、中國飯店協會－香港飯店與飲食行業協會會長、順德區廚師協會名譽會長等。

資深食評家唯靈24日去世，享年87歲。(取材自臉書)
資深食評家唯靈24日去世，享年87歲。(取材自臉書)

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