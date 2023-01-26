香港迎春百業反彈 名店現排隊購物人龍 餐飲業復甦9成

大年初二香港一家酒樓高朋滿座，料1月生意額接近疫情前的九成。(中通社)

香港 農曆新年假期結束，受惠於防疫放寬及香港與內地逐步恢復通關，市民消費意欲高漲，銅鑼灣一派熱鬧湧現人潮，零售及飲食等多個行業均錄得顯著升幅，商場生意額較去年春節上升三成，飲食業回復至疫情 前的九成，酒樓的團年飯及茶市亦生意不俗，業界均對未來生意感到樂觀。

香港電台報導，昨日有7萬4000多名市民經不同管制站回港，內地居民入境香港的人次，昨日升至約1萬6000多人次，是年二十八以來最多。有從內地返港的市民和訪港內地居民表示，內地做核酸檢測 很方便，但仍然希望盡快取消有關入境要求。呼吸系統專科醫生梁子超表示，內地與香港的跨境核酸檢測停止，因為內地疫情已經過了高位，不必要的檢測會影響經濟民生。

綜合港媒報導，今年春節與去年相比，無論年宵花市、商場及食肆均見人頭湧湧，倫敦大酒樓負責人表示，今年本地生意有明顯增長，與2018年疫情前相比，「散客」數量增加兩成。目前防疫措施僅餘口罩令，他認為，口罩令對生意影響不算大，但從內地回港仍需持有48小時核酸證明，是一個「絆腳石」，但他對今年生意走勢仍感樂觀。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，新年期間市民消費意欲強勁，料已回復至疫情前的九成，「相信今年下半年就會一切正常」。

此外，零售業亦大豐收，新鴻基地產表示，受惠於節日及通關，農曆新年期間旗下商場人流較去年同期上升25%，生意額較去年升約30%，當中以潮流電子、金飾名表、餐飲及藥妝生意表現理想，食肆生意升幅亦超過三成。

名店林立的尖沙咀廣東道，旅客「拖篋」在名店排隊購物的場景再現。不少遊客均表示是疫情後首度來港，部分高消費品如手袋等仍是遊客的必買品。

隨著假期結束，不少返鄉探親市民昨紛紛經不同口岸回港。在配額最多的福田口岸，下午時分等候過關的人潮已開始逼爆，口岸大門外滿布人潮。