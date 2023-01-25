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港2.6萬善信拜車公廟 排了1小時

香港新聞組／香港25日電
1月24日是大年初三，傳統亦稱為「赤口」，香港信眾到沙田車公廟祈福。（中新社）
1月24日是大年初三，傳統亦稱為「赤口」，香港信眾到沙田車公廟祈福。（中新社）

根據中國傳統習俗，大年初三「赤口」容易與人發生口角，忌向親友拜年，大批市民湧到沙田車公廟拜神祈福，逾千善信更沿車公廟路兩旁排隊等候入場。有市民三代同堂全家逾40人出動，扶老攜幼到場湊熱鬧。

香港文匯報報導，雖然昨日天氣轉冷，仍無阻大批善信到車公廟拜車公，排隊人龍沿車公廟路兩旁延伸。華人廟宇委員會表示，昨日截至下午5時30分共有2萬6768人次進廟，較大年初二同期多約3000人次。

據報導，謝先生一家三代同堂逾40人約上午10時抵達廟外，輪候了約一小時才能進場，較去年用多一倍時間。他表示，以往每年均會與家人到車公廟祈福，今年人流多了，氣氛亦更熾熱。由於一家三口曾於去年3月染疫，現時半歲大的小嬰兒當時仍未出生，祈求今年全家身體健康，亦期盼「口罩令」盡快解除。

為妥善管理人流，食環署聯同警方在車公誕市場及附近一帶實施人流管制措施，以維持秩序及確保市民安全。警務處處長蕭澤頤上午到場視察人流安排及探望前線人員時表示，前線人員會視乎現場情況而每日作出調整，希望能便利到場的市民。

日前，有車公誕市場檔主不滿人流管制措施影響生意，食環署昨日調整進場安排，包括移除部分鐵馬，讓善信在進入車公廟參拜前後均可暢通無阻地進入車公誕市場。雖然食環署調整進場安排，但有場外車公誕市場的檔主表示，食環署並無放行車公廟排隊人龍進入市集，結果「旺丁不旺財」，更擔心未能「回本」，希望食環署沿途增設告示宣傳及實施分段排隊以增加人流。

香港市民到車公廟參拜、求籤。（中通社）
香港市民到車公廟參拜、求籤。（中通社）

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