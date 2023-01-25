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忍了3年 內地客拖行李箱衝尖沙咀 廣東道多間名店再現人龍

香港新聞組／香港25日電
澳門在23日大年初二接待7萬1678人次入境旅客，是自疫情以來錄得的最高單日入境人次。（中通社）
澳門在23日大年初二接待7萬1678人次入境旅客，是自疫情以來錄得的最高單日入境人次。（中通社）

名店林立的尖沙咀廣東道，過去三個春節因受疫情影響較為冷清，今年的農曆新年＿名店外再現人龍。香港與內地恢復免檢疫通關後，有內地旅客專程來港購物，當中有內地客手拖行李篋（行李箱）專程南下掃貨。

而春節期間訪澳門的旅客大增，從年初一（22日）至年初三（24日）就迎來近20萬旅客，其中包括不少香港人。香港電台報導，澳門旅遊業議會會長胡景光說，年初一入境澳門的人數有5萬，至23日更突破7萬1000人次，比政府當初預計的5萬人次為高。他說由於撤銷核酸檢測要求，便利旅客，港人是澳門旅遊主要客源之一，初一時港人進入澳門占約1萬人次。

香港文匯報報導，伴隨多項防疫措施逐步解除，以及新春活動的復辦，香港大批市民外出感受過節氣氛，又因內地與香港於1月中實現免檢疫通關，春節期間亦吸引一批內地遊客到港消費。

往昔旅客密集區尖沙咀廣東道，春節期間雖然人潮仍未回復疫情前的興旺，但與過去三年相比已熱鬧不少，不少人手提一袋袋「戰利品」滿載而歸， 更有部分遊客手拖多個行李篋專程來港消費，部分名店需要排隊進入。

據報導，由上海來港升讀大學的曾同學認為，逛街購買心頭好是度過節假日的好方式，「我來（廣東道）主要是想買背包，現在已經買了三個，已經消費了5萬多元。」

來自四川成都的董女士，一家四口剛抵港，隨即拖著兩個空空的行李篋直奔尖沙咀消費，「我們三年沒有來過香港了，我們在家過完年後就立即買車票來香港，主要是想買化妝品、護膚品、手袋，還會買一些嬰兒用品。」

她表示，由於過去三年因疫情關係，較少購物，所以這次來港將盡情消費，「忍了三年，今次來香港當然是想買就買，並沒有消費預算，可以再次來香港購物，我都感到非常開心。」

報導稱，在Louis Vuitton（路易威登）店外排隊的黃先生表示，到來購物並不是因為賀新春而來，「我以前都會定期來這裡買袋，只不過之前確實受到疫情影響，自己的生意亦不是十分理想，所以這幾年少買了，現在社會逐步復常，我的生意也有好轉，手鬆了，當然來買些東西以獎勵自己。」

他說，自己這次是想來買一個腋下包，同時會幫女兒購買一些物品，「消費預算大概是5萬元。」

劉太一家吃完開年飯後亦到尖沙咀逛街。她表示，一家人幾個月前剛從內地移居香港生活，今年是在香港度過的首個農曆新年，「春節期間就想一家人出去逛街購物，現在已經消費了接近2萬元，沒有特別做過預算，只要不要太離譜就可以。」

香港 澳門 疫情

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