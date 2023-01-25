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法律執業者修例 港擬上半年完成

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

因應全國人大常委會就《港區國安法》釋法，港府將修訂《法律執業者條例》，以處理海外律師參與國安案件的問題。律政司司長林定國24日接受電台訪問時表示，正草擬修訂建議，目標在上半年完成修例。

綜合媒體報導，林定國表示，現在仍在籌備或草擬的階段，不是披露細節的成熟階段，他會聆聽各界意見，包括律師會或大律師公會，相信社會大眾對這個議題有很多意見。　

大律師公會主席杜淦堃表示，港府暫未向公會交代修例細節，不過林定國承諾會諮詢法律界，公會會就修例提交意見。律師會會長陳澤銘說，明白有需要為海外律師處理國安案件訂立完善機制，但強調任何限制均需符合比例，海外法律界在香港正常工作是一國兩制不可或缺的一部分，修例不應矯枉過正。對於應否就修例諮詢公眾，杜淦堃認為要視乎修例範圍，陳澤銘則說修例較技術性，他對此沒強烈意見。　

行政會議召集人葉劉淑儀認為，修例最主要因應釋法，將海外律師可否處理國安案件的決定權由法庭轉交國安委，是否「一刀切」禁止海外律師參與國安案件是政策決定。她說「最好別一刀切」，期望國安委可以逐個案件審批。

行會成員、資深大律師湯家驊建議修例訂明倘案件涉國安問題，便須交國安委判斷可否批准海外律師參與。對於如何界定案件是否涉及國安問題，他說即使民事案也可能涉及國安，認為修例毋須「寫太死」，舉例可由國安委主動介入，但不應由法官自行判斷，不擔心修例就此留有空間會引起爭議。

香港 港區國安法

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