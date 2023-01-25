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悶了3年 港賀歲馬投注20.6億創紀錄 8.4萬人湧入

香港新聞組／香港25日電
香港賽馬會24日於沙田馬場舉行「賀年杯」賽事，吸引大批市民。 （中新社）
香港賽馬會24日於沙田馬場舉行「賀年杯」賽事，吸引大批市民。 （中新社）

香港邁向復常，新春馬照跑。賀歲馬賽事於昨日（大年初三）在沙田馬場開鑼，這是繼2020年後首次讓公眾入場，共有逾8.4萬人到沙田及跑馬地馬場觀看賽事，入場人數創疫情三年以來新高；投注額高達20.6億（港元，下同，約2.63億美元），創回歸後新高，並創歷年農曆新年賽馬日最高紀錄。

大公報報導，今年賀歲馬恢復讓公眾入場，馬迷在場內可以除口罩進食，入場也毋須使用疫苗通行證。在沙田馬場，公眾席座無虛席，馬迷人人手拿一份馬經，即場「做功課」。每當賽駒臨近衝線，全場氣氛高漲，大家紛紛站起來高呼吶喊，將手上馬經握成一團，為心儀馬匹喝采打氣。

資深馬迷余先生說，過去三年未能入場，今年重臨現場觀看賽馬，感覺更加「震撼」，大讚現場氣氛濃厚，「聽那些馬蹄聲已經好不一樣了，有現場氣氛帶動，心情都高漲一點。」

由內地來港升學的「港漂」學生施同學首次入馬場，她說賽馬是香港的特色文化之一，趁着同學們有空閒，就特意過來感受氛圍，順便「意思意思」的下注，志在參與。

有由深圳來港的遊客說，首次入馬場，想不到現場人頭湧湧，覺得很興奮，大家很守秩序。有來自美國的遊客說，很喜歡現場氣氛與裝飾布置，也喜歡開場前的表演。

據報導，財政司司長陳茂波昨日在開幕禮為醒獅點睛，隨後醒獅賀新歲、騎師向觀眾拜年。馬會在公眾席前方布置大型搖錢樹、桃花林、開運卡通馬等大量「打卡」位，很多情侶、一家人合照留念，金元寶最受歡迎，大家爭相合照，並全方位摸一摸這顆大元寶，希望沾沾財氣，祈求新一年財源滾滾，再在旁邊轉風車，希望全年順風順水。

昨日有11場賽事，重頭戲是第八場的「賀年盃」（第一班1400米），由上季曾角逐寶馬香港打吡大賽的「一先生」得輕磅之利，在三屆英國冠軍騎師蘇兆輝胯下，擊敗對手贏馬，頭馬獎金逾197萬元，馬主中華廠商聯合會會長史立德在凱旋門祝捷「拉頭馬」。

馬會行政總裁應家柏表示，昨日本地投注額上升9.4%，匯合投注額則增加15%。

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