「辱國歌毋須歌詞」控方：「榮光」本質貶華

香港示意圖。(圖：shutterstock)

一名27歲無業男前年涉嫌將香港 隊劍擊選手張家朗於奧運頒獎禮奪金的片段，配上反送中運動歌曲「願榮光歸香港」，並將片段發布到YouTube，被控「侮辱國歌」及「侮辱區旗」的交替控罪，為首宗侮辱國歌罪的審訊。案件19日於東區裁判法院審理，被告否認全部控罪。

明報報導，辯方要求控方釐清立場──是將國歌奏唱音頻消音及用其他歌曲干擾構成侮辱，還是用「榮光」取代國歌才犯法。控方回應稱，換上「榮光」構成侮辱國歌，指該曲性質對中華人 民共和國造成貶損。

另外，據報導，控方有意傳召警署警長徐志聲以研究「榮光」的專家身分作供，最終獲裁判官接納其專家證人身分；案件押後至3月29日續審，被告繼續獲准保釋。

報導稱，控方案情指出，前年7月26日張家朗在東京奧運 男子花劍個人賽奪金後，同日被告鄭榮進將一段名為「張家朗奧運男子花劍牌頒獎禮（榮光版本）」涉案影片上載至個人YouTube帳戶，截至去年7月有逾9.7萬觀看次數。

報導引述案情指，「榮光」是眾所周知的示威歌曲，宣揚解放香港及革命，「毋須歌詞，其音樂已象徵該些意思」。去年4月，被告在警誡錄影會面下，聲稱動機是練習剪輯影片，及製作「二次創作」技巧；他不知道「榮光」背後意思，認為歌曲的旋律感人，才剪輯到頒獎禮片段內。被告去年7月21日被捕。

報導說，控方稱「侮辱」一詞有法定解釋，即損害國歌的象徵及標誌的尊嚴；「榮光」本質的意義、公眾對它的理解，會對中華人民共和國造成貶損，故換上「榮光」構成侮辱國歌。

報導指出，警方網罪科偵緝警員李嘉汶供稱，她在涉案影片上載的4天後，發現已轉為私人影片，警方無法觀看。直到去年7月，李發現涉案影片由私人轉為不公開，警方循超連結可以觀看。