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「辱國歌毋須歌詞」控方：「榮光」本質貶華

香港新聞組╱香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

一名27歲無業男前年涉嫌將香港隊劍擊選手張家朗於奧運頒獎禮奪金的片段，配上反送中運動歌曲「願榮光歸香港」，並將片段發布到YouTube，被控「侮辱國歌」及「侮辱區旗」的交替控罪，為首宗侮辱國歌罪的審訊。案件19日於東區裁判法院審理，被告否認全部控罪。

明報報導，辯方要求控方釐清立場──是將國歌奏唱音頻消音及用其他歌曲干擾構成侮辱，還是用「榮光」取代國歌才犯法。控方回應稱，換上「榮光」構成侮辱國歌，指該曲性質對中華人民共和國造成貶損。 

另外，據報導，控方有意傳召警署警長徐志聲以研究「榮光」的專家身分作供，最終獲裁判官接納其專家證人身分；案件押後至3月29日續審，被告繼續獲准保釋。

報導稱，控方案情指出，前年7月26日張家朗在東京奧運男子花劍個人賽奪金後，同日被告鄭榮進將一段名為「張家朗奧運男子花劍牌頒獎禮（榮光版本）」涉案影片上載至個人YouTube帳戶，截至去年7月有逾9.7萬觀看次數。

報導引述案情指，「榮光」是眾所周知的示威歌曲，宣揚解放香港及革命，「毋須歌詞，其音樂已象徵該些意思」。去年4月，被告在警誡錄影會面下，聲稱動機是練習剪輯影片，及製作「二次創作」技巧；他不知道「榮光」背後意思，認為歌曲的旋律感人，才剪輯到頒獎禮片段內。被告去年7月21日被捕。

報導說，控方稱「侮辱」一詞有法定解釋，即損害國歌的象徵及標誌的尊嚴；「榮光」本質的意義、公眾對它的理解，會對中華人民共和國造成貶損，故換上「榮光」構成侮辱國歌。

報導指出，警方網罪科偵緝警員李嘉汶供稱，她在涉案影片上載的4天後，發現已轉為私人影片，警方無法觀看。直到去年7月，李發現涉案影片由私人轉為不公開，警方循超連結可以觀看。

東京奧運 香港 華人

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