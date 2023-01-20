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李家超：將外訪推港優勢、人民幣國際化

香港新聞組╱香港20日電
李家超表示，將利用香港做好人民幣流通及增值。（中通社）
李家超表示，將利用香港做好人民幣流通及增值。（中通社）

香港特首李家超昨日在立法會出席行政長官答問會時表示，隨著香港與內地和國際全面復常通關，預期旅客人數會顯著上升，貨物出口會回穩。他強調，國家的發展引擎不斷啟動，香港要把握良好勢頭，加把勁全速推動經濟高質量發展，未來他和他的團隊將會積極出訪不同國家和地區，並連同商界、專業界及旅遊界代表，說好香港故事，共同推廣香港。

文匯報報導，李家超表示，港府過去3年的收支狀況反映香港受疫情困擾，但隨著疫情放寬，香港逐漸走出疫情陰霾，與國際重新接軌聯繫，相信未來的情況是樂觀的。「目前國際加息潮尚未停止，但國家去年生產總值上升3%，相信國家發展引擎不斷啟動，香港處於一個正面的經濟環境中，機遇比挑戰多。」

他說，香港未來將會積極變成創新中心，在每個行業每個界別加入高增值元素，並推進工業4.0發展。

繼去年11月於泰國曼谷出席亞太經合組織會議後，李家超將於下個月再度率團出訪，「我將於2月初率領特區代表團訪問沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國，團員包括副司長及局長，以及香港的港商貿易代表團。我會充分把握這一次外訪，加強香港和沙烏地及阿聯酋在貿易、投資及文化等領域的聯繫。」

除了外訪推廣香港外，港府還會舉辦一系列的活動，包括國際會議、展覧、體育、文化盛事等，包括在下月初舉行一系列大型的「你好，香港！ Hello Hong Kong」宣傳活動。

有議員關心港府在推動人民幣國際化的進展。李家超表示，港府將會利用目前作為最大人民幣離岸中心的優勢。他指出，現時有七成人民幣離岸交易在香港進行，商機無限，加上不斷有省港府及市港府在港發行人民幣債券，除推廣更多人民幣產品外，還要建立雙幣窗口，同時使用港幣及人民幣交易。

他又指，這次帶領團隊出訪中東，其中一個目標就是向外宣傳利用香港做好人民幣流通和增值。

香港 疫情 投資

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