港新冠病假改由醫生判定 無症狀可上班 院舍學校仍快測

港府在農曆年前宣布30日起撤銷隔離令，復常之路再跨出重要一步，圖為沙田新城市廣場喜慶的賀年裝飾。（中新社）

香港 邁向復常之路，再跨出重要一步。港府昨日宣布，1月30日起撤銷向確診者發出隔離令，市民自行快速測試呈陽性也毋須向衛生署呈報，無症狀患者可以自由外出或上班，新冠患者的病假安排將與其他疾病無分別。雇員若確診後求醫，由醫生簽發病假紙才可獲得有薪病假。

綜合大公報、文匯報報導，勞工及福利局局長孫玉菡強調，若雇主要求染疫雇員放病假，就要支薪，否則違法。但勞工界仍擔心有勞資糾紛，建議港府作出清晰指引。

特首李家超表示，新安排是以科學為本、風險為本，是香港復常的必經階段，應把新冠病毒病視為一種上呼吸道常見疾病處理。

不少打工仔關注在新安排下一旦確診後的上班安排，因為不同家庭醫生給予病假日數不一樣，有一到五天不等。有立法會議員呼籲雇主體諒，不要迫令患病員工上班，醫生應考慮新冠病毒帶有傳染性，盡量發出病假紙。

李家超昨日在立法會答問大會上宣布，30日起，撤銷對新冠確診者發出隔離令的安排，考慮到香港的混合免疫屏障已十分牢固，已完成接種疫苗的人士一旦感染Omicron病毒，也多屬輕症，疫情 對公共衛生的風險已明顯減低。他認為，對疫情的處理「改為市民自行決定及自行負責，逐步建立新常態系統」。

香港昨日新增4015宗確診，包括122宗輸入個案。醫務衛生局局長盧寵茂昨在防疫政策記者會上表示，撤銷新冠感染者的隔離令後，患者毋須再在住所、醫院或隔離設施等接受隔離，檢測 陽性的人士，亦毋須再透過衛生署網上平台申報。

衛生防護中心總監徐樂堅表示，醫管局會停止遙距診症服務，無症狀感染者可以外出活動和上班，但建議確診學生不要上學，直至快測陰性。

香港20日起增加7個核酸檢測站，以滿足市民新春出行需求。（中新社）

徐樂堅稱，考慮到部分患者可能由於家居環境擠迫，希望入住社區隔離設施，社區隔離設施短期內仍會繼續運作，但只供香港居民使用，過渡安排將維持至2月28日。

立法會人力事務委員會副主席林振昇表示，關注新安排下確診雇員能否放取病假，期望雇主體諒，不要逼令患病員工上班。

港府仍維持「口罩令」，維持學校和院舍每日快測、院舍員工每48小時核酸檢測規定。