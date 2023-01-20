我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英特爾擴大裁撤加州員工 暗示可能裁更多

彭博：荷、日1月底將加入美國圍堵中國晶片行列

港新冠病假改由醫生判定 無症狀可上班 院舍學校仍快測

香港新聞組／香港20日電
港府在農曆年前宣布30日起撤銷隔離令，復常之路再跨出重要一步，圖為沙田新城市廣場喜慶的賀年裝飾。（中新社）
港府在農曆年前宣布30日起撤銷隔離令，復常之路再跨出重要一步，圖為沙田新城市廣場喜慶的賀年裝飾。（中新社）

香港邁向復常之路，再跨出重要一步。港府昨日宣布，1月30日起撤銷向確診者發出隔離令，市民自行快速測試呈陽性也毋須向衛生署呈報，無症狀患者可以自由外出或上班，新冠患者的病假安排將與其他疾病無分別。雇員若確診後求醫，由醫生簽發病假紙才可獲得有薪病假。

綜合大公報、文匯報報導，勞工及福利局局長孫玉菡強調，若雇主要求染疫雇員放病假，就要支薪，否則違法。但勞工界仍擔心有勞資糾紛，建議港府作出清晰指引。

特首李家超表示，新安排是以科學為本、風險為本，是香港復常的必經階段，應把新冠病毒病視為一種上呼吸道常見疾病處理。

不少打工仔關注在新安排下一旦確診後的上班安排，因為不同家庭醫生給予病假日數不一樣，有一到五天不等。有立法會議員呼籲雇主體諒，不要迫令患病員工上班，醫生應考慮新冠病毒帶有傳染性，盡量發出病假紙。

李家超昨日在立法會答問大會上宣布，30日起，撤銷對新冠確診者發出隔離令的安排，考慮到香港的混合免疫屏障已十分牢固，已完成接種疫苗的人士一旦感染Omicron病毒，也多屬輕症，疫情對公共衛生的風險已明顯減低。他認為，對疫情的處理「改為市民自行決定及自行負責，逐步建立新常態系統」。

香港昨日新增4015宗確診，包括122宗輸入個案。醫務衛生局局長盧寵茂昨在防疫政策記者會上表示，撤銷新冠感染者的隔離令後，患者毋須再在住所、醫院或隔離設施等接受隔離，檢測陽性的人士，亦毋須再透過衛生署網上平台申報。

衛生防護中心總監徐樂堅表示，醫管局會停止遙距診症服務，無症狀感染者可以外出活動和上班，但建議確診學生不要上學，直至快測陰性。

香港20日起增加7個核酸檢測站，以滿足市民新春出行需求。（中新社）
香港20日起增加7個核酸檢測站，以滿足市民新春出行需求。（中新社）

徐樂堅稱，考慮到部分患者可能由於家居環境擠迫，希望入住社區隔離設施，社區隔離設施短期內仍會繼續運作，但只供香港居民使用，過渡安排將維持至2月28日。

立法會人力事務委員會副主席林振昇表示，關注新安排下確診雇員能否放取病假，期望雇主體諒，不要逼令患病員工上班。

港府仍維持「口罩令」，維持學校和院舍每日快測、院舍員工每48小時核酸檢測規定。

香港 檢測 疫情

上一則

韓正另有重用？傳循「王岐山模式」擔任國家副主席

下一則

習近平全票當選江蘇人大代表 致電胡錦濤、朱鎔基祝健康長壽

延伸閱讀

李家超：利用香港優勢 推動人民幣國際化

李家超：利用香港優勢 推動人民幣國際化
防疫限制 李家超盼連同口罩令今年全取消

防疫限制 李家超盼連同口罩令今年全取消
香港中聯辦主任易人 國安署長鄭雁雄就地提拔

香港中聯辦主任易人 國安署長鄭雁雄就地提拔
中港通關 李家超：香港會更活躍 我希望多去廣東交流

中港通關 李家超：香港會更活躍 我希望多去廣東交流

熱門新聞

(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
藍環章魚號稱「全世界毒性最強的海洋生物」。(本報檔案照)

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

2023-01-17 13:53
疑不敵新冠，少林寺武僧總教頭釋延莊病逝，享年59歲， 號稱學過「達摩內功」。(取材自微博)

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

2023-01-13 12:15
中共中央政治局常委王滬寧去年12月19日在九三學社第12次全國代表大會上致賀詞。（新華社）

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

2023-01-19 08:22
11日，廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。依據中國近期判例，這名兇嫌將面臨死刑判決。(視頻截取自微博)

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

2023-01-14 11:37
2003年4月2日的齊魯晚報頭版。(截取自推特)

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

2023-01-17 12:08

超人氣

更多 >
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」
旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽