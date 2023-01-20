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香港馬拉松免驗核酸、快測 起點、完賽須戴口罩

香港新聞組╱香港20日電
第25屆渣打香港馬拉松將於明年2月12日舉辦，跑手須在起點前及完成比賽後佩戴口罩，毋須核酸及快測 ；圖為2021年比賽場景。（中通社）
第25屆渣打香港馬拉松將於明年2月12日舉辦，跑手須在起點前及完成比賽後佩戴口罩，毋須核酸及快測 ；圖為2021年比賽場景。（中通社）

香港馬拉松大會宣布，隨著防疫限制放寬，賽事將取消部分防疫措施，包括跑手不需要於比賽前48小時內進行核酸檢測，亦毋須24小時前進行快速抗原測試，但維持佩戴口罩要求，跑手必須在起點前及完成比賽後佩戴口罩。

綜合港媒報導，香港馬拉松設有「全馬」馬拉松、半馬拉松和10公里三個距離的組別，路段沿用以往。而今年特別不同之處，就是大會獎金加碼足足10倍，如男選手在3小時內或女選手在3小時半內完成馬拉松的跑手，可獲特別獎金1萬港元（約1277美元），為以往獎金的10倍。

第25屆香港馬拉松將於下月12日舉行，3萬7000個參賽名額已滿額，各跑手亦已完成報名程序。賽事將是港府放寬防疫限制後首個「M」品牌活動，除了一眾本地跑手參與，大會亦邀請了海外精英跑手出戰今屆賽事。

賽事亦將回復集體起步，並於維園終點附近重新設有公眾打氣區，讓跑手有更佳體驗，市民亦可感受現場氣氛，大會稍後將透過電郵通知各跑手所屬組別的起步時間及領取跑手包流程。

不過，要競逐獎金，需要符合參加馬拉松挑戰組的資格，而參加馬拉松挑戰組需要曾經在近兩年參加過由田總主辦或認可之賽事、世界田徑聯會道路賽事或國際馬拉松及道路賽協會賽事5公里、10公里、半馬拉松及馬拉松達到相關成績要求。

馬拉松 香港 防疫

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