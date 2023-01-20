彭博億萬富豪指數：恒大許家印身家縮水9成

中國全國政協常委、恒大集團主席許家印。（取材自微博）

恒大集團 主席許家印曾是內地政商界最富有和最具有影響力的泰斗之一，但根據彭博億萬富豪指數 ，許家印的財富如今已縮水逾九成。

據彭博19日報導，彭博億萬富豪指數顯示，許家印曾以420億美元身家躋身亞洲第二富豪，但如今其身價已銳減至約30億美元。

彭博財富指數還顯示，內地五位最富裕地產大亨過去兩年的財富損失約為650億美元。

據報導，許家印自2008年以來一直是全國政協委員，2013年起升任全國政協常委，但隨著恒大陷入財困危機，他去年被告知不要參加內地全國政協年會。他也未入選18日公布的內地新一屆全國政協委員名單。

恒大在2021年首次出現美元債券違約，目前有逾160億美元未償美元債券。

在多次錯過自設提交初步重組 方案的期限後，知情人士透露，恒大向債權人提出兩個境外債務重組方案，包括以舊換新延長還款期，以及發行債轉股。

在未呈報2021年業績後，恒大在股市被停牌近一年。與恒大合作長達14年的會計師即資誠會計師事務所16日宣布辭職。

深陷債務危機的恒大集團董事局主席許家印在新年第一天就致信內部全體員工，不僅勉勵員工要扎實做好全面正常施工、恢復銷售。還指恒大一定能完成保交樓任務，一定能償還各種債務、化解風險。

許家印指出，過去一年，在各級政府和合作夥伴的大力幫助下，恒大地產實現了732個保交樓項目全面復工，全年累計交樓30.1萬套。

同時，恒馳汽車三年磨一劍，實現了恒馳5的量產和交付；恒大物業盡心盡力服務超千萬業主；海花島穩步運營，累計接待遊客760萬人次。