我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

港破歷來最大洗錢案 涉60億港元拘9人

香港新聞組╱香港19日電
香港海關破歷來最龐大洗黑錢案犯罪金額達60億港元，有9人被捕。（視頻截圖）
香港海關破歷來最龐大洗黑錢案犯罪金額達60億港元，有9人被捕。（視頻截圖）

香港海關偵破歷來最大宗洗黑錢案，涉款高達60億元(港幣，下同，約7.7億美元)，並首次發現犯罪集團租用大型屋苑住宅單位作為洗黑錢營運中心。

大公報報導，香港海關本月5日在紅磡黃埔花園等地區拘捕9人，包括集團主腦及骨幹，檢獲390萬元現金及銀行文件等大批證物，並凍結合共1600萬元存款。該犯罪集團在最近三年涉嫌利用多個個人及空殼公司戶口處理7600宗可疑交易，次數頻繁且快速，將大額現金分發多人進行多重交易以「洗白」，是典型的洗黑錢手法。

據報導，被捕人為3男6女，年齡介乎39歲至68歲，其中6人無業，其餘3人分別稱是保險經紀、公司經理及商人，報稱收入由2萬元至10萬元不等，並無持有本地物業，各人的個人背景及財務狀況與銀行戶口內的大額可疑交易極不相稱。

海關於去年年中根據情報，鎖定該洗黑錢集團並展開財富調查，發現9名被捕人短時間內開設57個銀行戶口，分別為36個個人及21個空殼公司戶口，並於2020年1月至2022年12月期間，處理7600宗可疑交易，最大宗單一交易逾3100萬，涉款合共高達60億元。

香港 保險

上一則

李家超：利用香港優勢 推動人民幣國際化

下一則

洗黑錢等162罪成 澳門賭場大亨洗米華判囚18年

延伸閱讀

綁架性侵後還搶錢 橙縣男子被捕 疑似慣犯

綁架性侵後還搶錢 橙縣男子被捕 疑似慣犯
因參與白紙運動而被捕 年前沒交保恐怕獲釋難

因參與白紙運動而被捕 年前沒交保恐怕獲釋難
港破歷來最龐大洗黑錢案 犯罪金額60億拘9人

港破歷來最龐大洗黑錢案 犯罪金額60億拘9人
期中敗選 新墨州共和黨落選人 涉唆使槍擊民主黨官員被捕

期中敗選 新墨州共和黨落選人 涉唆使槍擊民主黨官員被捕

熱門新聞

(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
藍環章魚號稱「全世界毒性最強的海洋生物」。(本報檔案照)

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

2023-01-17 13:53
疑不敵新冠，少林寺武僧總教頭釋延莊病逝，享年59歲， 號稱學過「達摩內功」。(取材自微博)

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

2023-01-13 12:15
11日，廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。依據中國近期判例，這名兇嫌將面臨死刑判決。(視頻截取自微博)

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

2023-01-14 11:37
2003年4月2日的齊魯晚報頭版。(截取自推特)

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

2023-01-17 12:08

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚