港破歷來最大洗錢案 涉60億港元拘9人

香港海關破歷來最龐大洗黑錢案犯罪金額達60億港元，有9人被捕。（視頻截圖）

香港 海關偵破歷來最大宗洗黑錢案，涉款高達60億元(港幣，下同，約7.7億美元)，並首次發現犯罪集團租用大型屋苑住宅單位作為洗黑錢營運中心。

大公報報導，香港海關本月5日在紅磡黃埔花園等地區拘捕9人，包括集團主腦及骨幹，檢獲390萬元現金及銀行文件等大批證物，並凍結合共1600萬元存款。該犯罪集團在最近三年涉嫌利用多個個人及空殼公司戶口處理7600宗可疑交易，次數頻繁且快速，將大額現金分發多人進行多重交易以「洗白」，是典型的洗黑錢手法。

據報導，被捕人為3男6女，年齡介乎39歲至68歲，其中6人無業，其餘3人分別稱是保險 經紀、公司經理及商人，報稱收入由2萬元至10萬元不等，並無持有本地物業，各人的個人背景及財務狀況與銀行戶口內的大額可疑交易極不相稱。

海關於去年年中根據情報，鎖定該洗黑錢集團並展開財富調查，發現9名被捕人短時間內開設57個銀行戶口，分別為36個個人及21個空殼公司戶口，並於2020年1月至2022年12月期間，處理7600宗可疑交易，最大宗單一交易逾3100萬，涉款合共高達60億元。