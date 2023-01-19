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洗黑錢等162罪成 澳門賭場大亨洗米華判囚18年

香港新聞組╱香港19日電
澳門太陽城集團創辦人周焯華，被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，162罪成，遭判囚18年。（圖：太陽城集團提供）
澳門太陽城集團創辦人周焯華，被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及非法賭博等共289項罪名，162罪成，遭判囚18年。（圖：太陽城集團提供）

澳門賭場名人周焯華（綽號「洗米華」）因洗黑錢及非法賭博等罪，昨天被澳門法院判刑18年。

綜合澳門媒體報導，澳門初級法院裁定周焯華162項罪名成立，當中涉及黑幫、洗黑錢、非法經營賭博及巨額詐騙罪等。

周焯華是香港上市公司太陽城集團的創辦人，於2021年11月被澳門警方逮捕，當時他被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、洗黑錢及非法賭博等，以致澳門政府短收博彩稅澳門元82億6000萬元(約10億美元)。

網上資料顯示，周焯華1974年出生，綽號「洗米華」，籍貫廣東肇慶，具商人、電影出品人、賭廳東主、影視娛樂公司老闆及演唱會投資人身分，曾任廣東省政協委員。

周焯華於1994年涉足澳門博彩業，初期只從事較低層的借貸活動，後來經營娛樂場貴賓會及管理貴賓會事業，短短10多年搖身一變成為當地「賭廳之王」。2007年，他創立太陽城集團，適逢澳門開放博彩專營權，集團迅速發展。

2021年11月，在大陸浙江溫州的司法機構對周焯華發出逮捕令後，澳門警方逮捕了周焯華等人。溫州市公安局當時發出通報，指周焯華在內地境內成立資產管理公司，幫助賭客用資產換取賭博籌碼，並且幫助追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付等。

同案多名被告亦被判罪名成立，當中被指為不法經營賭博集團「營運部」負責人張志堅被判刑15年，太陽城集團前市場策畫部總監司徒志豪則被判刑10年。民事賠償方面，周焯華等太陽城犯罪集團成員，亦須向當局及多間博企分別支付65.2億港元(約8.4億美元)及21.4億港元(約2.7億美元)。

澳門 公安 投資

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