李家超：香港1/30撤銷確診者隔離令

香港旅遊發展局推出「兔躍香港迎新春」賀年活動，該活動在中環、金鐘、灣仔及尖沙咀四個海濱地點，創作以「福兔」為主題的互動景點；圖為灣仔海濱的大型賀年裝飾。（中新社）

香港 特首李家超宣布，自本月30日起，取消新冠感確診者隔離令，日後新冠感染個案亦將以上呼吸道疾病形式管理。

綜合港媒報導，李家超出席立法會行政長官答問會時說，有關決定主要是考慮到香港第二及第三針新冠疫苗接種率已達到93%及84%，加上第五波疫情 以來，大批市民感染後產生免疫力，等同接種第三劑疫苗的有效接種比率已達95%，社會已有牢固的混合免疫屏障，完成接種的市民感染Omicron病毒後亦多屬輕症。

李家超指出，病毒對本地公共衛生的風險已明顯改變，社會對新冠病毒病的認知和處理能力亦已提升。當局對疫情的管理要邁向新階段及模式，要由一刀切由政府強制的手段，改為讓市民自主決定。

他認為要逐步建立新常態系統，將新冠病毒作為上呼吸道疾病管理，形容這是外國復常及香港復常的必經階段，現在香港已走到這個階段。

此外，香港遊輪旅遊因新冠疫情停頓近3年，昨日首次有接載旅客的國際遊輪到港，旅發局稱，已爭取到至少16家遊輪公司今年重返香港市場，提供至少82個航次。文化體育及旅遊局長楊潤雄稱，遊輪業為香港帶來高消費旅客，盼可吸引遊輪以香港作母港或在港建辦事處。

同時為了刺激觀光，港府將向旅客送出50萬張免費訪港機票吸客，以及向旅客送出特色歡迎飲品、購物券等；香港多區昨日也湧現辦年貨人潮，有海味店被市民包圍到水洩不通，今年銷售額翻了五成至一倍，瓜子店則翻了約兩倍。

明報報導，「銀靈號」本月5日在新加坡 出發，途經蘇梅島、曼谷、胡志明市等地，昨日載著320名來自超過20個國家的旅客抵港，楊潤雄及旅發局主席彭耀佳等到場歡迎。旅客下船後由旅發局安排到西九文化區、中環、山頂纜車等觀光，今日再啟航返回新加坡。

報導指出，金怡假期營運總監陳曉楠表示，除了疫後首次再有國際客經遊輪落地，亦歷史性再有香港旅客可在港登上遊輪往外國，約10名經其旅行社預訂航程的旅客昨已上船，10天航程人均費用約4萬港元(約5128美元)。