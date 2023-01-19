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港區政協名單出爐 特邀124港人多新面孔

香港新聞組╱香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

中國全國政協常委會會議通過第14屆政協委員名單約有200名香港人士獲委任，其中「特邀香港人士」共124人，此外還有其他界別香港委員。名單中有現任全國政協副主席梁振英、藝人甄子丹，另一名不在名單中的現年85歲政協副主席董建華表示，會一如既往，關心香港，關心國家。

政協第13屆全國委員會常務委員會第25次會議17日在北京閉幕，通過第14屆政協委員名單。名單中「特邀香港人士」共124人，此外還有其他界別香港委員。名單中有現任全國政協副主席梁振英。另一名不在名單中的政協副主席董建華表示，會一如既往，關心香港，關心國家。

大公報報導，第14屆政協委員名單包括陳馮富珍、唐英年等8位現屆政協常委留任；任政協專委會副主任的信和集團主席黃志祥及遠東集團主席邱達昌亦在名單上；另外還有許多港人熟悉的名字首度出任委員，包括前民政事務局局長劉江華、警務處前副處長劉業成、新世界發展行政總裁鄭志剛、演藝界名人甄子丹等。

新一屆政協名單中的「特邀香港人士」有許多年輕、新鮮的面孔，涵蓋社會各階層，包括發展商背景的新世界集團行政總裁鄭志剛、會德豐主席吳宗權等。新鴻基地產執行董事郭基煇名列「特邀香港人士」界別。民政事務局前局長劉江華、警務處前副處長劉業成，大律師公會前主席譚允芝、律師會前會長彭韻僖和教育評議會主席何漢權等都在「特邀香港人士」名單中。

目前的18名港區政協常委中有8人留任，包括長實主席李澤鉅、恒基主席李家傑、世衛前總幹事陳馮富珍、香港友好協進會會長唐英年、香港福建社團聯會榮譽主席吳良好、香港貿易發展局主席林建岳、香港中華總商會會長蔡冠深、香港義工聯盟主席譚錦球。

王庭聰、廖長江、陳亨利、李君豪、林龍安等人則由港區全國人大代表轉任政協委員。

現任全國政協副主席董建華未出現在名單中。董建華辦公室透過公關表示，董先生不會在新一屆全國政協委員中擔任職務，但他會一如既往，關心香港，關心國家，希望國家國泰民安，民富國強。

香港 甄子丹 世衛

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