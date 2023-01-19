2022香港施政10大事 習近平親臨香江居首

圖為習近平訪港。(新華社資料照片)

由香港 文匯報、大公報等23間香港傳媒評選出「2022特區政府施政十件大事」，「慶祝香港回歸25周年 習近平主席親臨香江」高居榜首，昨日在香港會展中心舉行頒獎典禮，特首李家超、中聯辦副主任盧新寧、外交部駐港副特派員潘雲東、港府多位司局長以及大公、文匯等媒體高層均出席頒獎典禮，李家超致辭，2023年會繼續帶領香港邁向復常，希望「通關」榜上有名，「疫情 」不再上榜。

文匯報報導，李家超說，2022年，香港回歸25周年，習近平主席親臨香港並發表七一重要講話，指「一國兩制」在香港取得成功，並對香港提出「四個必須」和「四點希望」，成為了特區政府的施政藍圖；20大 報告指出「一國兩制」是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持，香港各界都積極學習20大精神；這兩件大事都充分反映中央對香港特區的大力支持和關心，對香港未來發展注入強大信心，入選今年的十大，可以說是眾望所歸。

李家超表示，2022年，是完善選舉制度之後，「愛國者治港」原則得到全面落實的一年。他很榮幸當選和獲任命為行政長官。在行政主導之下，他和團隊與立法會建立了更主動、更具建設性的交流，共同為市民做實事、解決問題，令市民受惠。

報導稱，今次獲選的2022年施政十件大事，涵蓋了房屋供應、交通基建、文化藝術、國民教育、提升管治效率等多方面措施、政策，特區政府施政的大方向，能夠迎合市民最關切的議題，讓政府與市民並肩同行。

李家超說，新一年香港首件大事必然是與內地逐步有序全面通關。1月8日首階段復常通關至今十天，約40萬人次經陸路口岸免檢疫往返兩地，估計昨日至年三十晚，將是高峰期；他更預測，評選「2023年特區政府施政十件大事」時，「通關」應該榜上有名，並希望「疫情」不再上榜。