日限飛 國泰、快運2月取消101航班 料影響逾萬旅客

國泰航空與香港快運宣布取消下月部分往返日本的航班，合共101班次。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

受日本 政府限制航空公司營運香港 飛往日本航班數量的影響，國泰航空與香港快運宣布取消下月部分往返日本的航班，合共101班次。旅遊業議會估計，或有逾萬名旅客受影響，包括2000名旅行團旅客。消息人士稱，如果未來兩周再沒進展，2月餘下日子的航班可能也要削減，特區政府則表示會繼續要求日方盡早撤銷所有限制。

大公報報導，國泰航空取消2月3至16日往返香港及日本的部分航班，涉及合共50班往返東京成田機場 、大阪關西機場、名古屋中部機場及福岡機場航班；香港快運則取消下月1日至16日共51班航班，涉及航班原本往返東京成田、羽田、大阪關西、名古屋中部、福岡以及沖繩等機場。

國泰表示，已開始為受影響旅客重新預訂其他航班，顧客將收到載有新航班詳情的電郵，或在自助訂位管理服務查詢，但現階段毋須致電顧客服務部查詢，顧客亦可重新預訂或辦理退款。香港快運表示，受影響旅客將收到電郵和短訊通知，可選擇更改出發日期或退款。

明報報導，消息人士稱，航空公司一直希望爭取日本當局放寬限制，但至本月中沒進展，故日前再公布削減2月航班，若未來兩周再沒進展，2月餘下日子航班或亦要削減。運輸及物流局稱，日本當局仍限制由香港出發的客運航班增幅，特區政府會繼續要求對方盡早撤銷所有限制。

旅議會主席徐王美倫稱，過百航班機取消，估計至少過萬旅客受影響，包括50個旅行團共2000人。她相信兩家航空公司一直在等日本放寬限制，故未公布2月安排，但在旅客出發前兩周才公布並不理想，盼政府可助業界釐清是否日後每兩周更新一次航班安排，讓旅客及旅行社有預算。

東瀛遊執行董事禤國全稱，其旅行社有近10個旅行團約200人受影響，計及早前日本多次改限制，至今已有過千旅客須改行程或退款。他盼各方勿再以「擠牙膏式」公布航班改動，影響旅客出遊意欲，希望盡快公布下月16日後的安排。