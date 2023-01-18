港逾5000萬元豪宅銷量 創13個月新高

香港逾5000萬港元豪宅新盤銷情上半月已經升溫，見13個月新高。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

內地與香港 復常通關，憧憬「北水南湧」，豪宅及舖市率先受惠，逾5000萬港元（約640美元）豪宅新盤銷情上半月已經升溫，見13個月新高。有地產代理認為，復常通關，香港經濟前景露曙光利好金融市場，以及豪宅供應匱乏等皆為利好豪宅後市因素。

文匯報報導，地產業界預期，今年逾5000萬元的一、二手豪宅交投將分別升2倍至350宗及升逾四成至300宗；豪宅樓價更可望跑贏大市，全年有望最多升20%。與此同時，預計全年核心區舖位造價也將升兩成，租金 將升兩成或以上，尖沙咀及旺角區舖位最受惠。

隨著內地與香港有序復常通關，加息有望放緩，配合投資 氣氛漸入佳境，成為推升豪宅動力。一手住宅物業銷售資訊網資料顯示，1月(截至15日)逾5000萬元新盤銷售量錄23宗，比起上月全月的13宗已高約77%，並創13個月新高，充分反映豪宅新盤銷情回暖。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，踏入2023年市場隨即浮現多個利好消息，包括內地放寬防疫措施，與香港復常通關，令香港經濟與樓市復常邁進一大步，尤其為豪宅市場帶來極大刺激作用。此外，美國加息周期有望於上半年見頂，有利改善整體樓市氣氛。再加上豪宅業主普遍持貨力強及惜售，配合上述豪宅供應短缺等因素，令豪宅抗跌力較一般住宅更具優勢。

他相信，今年豪宅可看高一線，其中逾5000萬元的一手交投量有望由2022年的116宗急彈2倍至估計今年的350宗。同期，逾5,000萬元二手住宅註冊量則料回升逾40%，由2022年的212宗升至估計今年的300宗。又估計整體豪宅價格有望升15%至20%，跑贏大市。