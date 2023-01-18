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中聯辦主任鄭雁雄拜會李家超 全力撐依法施政

香港新聞組／香港18日電
新上任的香港中聯辦主任鄭雁雄（左）到禮賓府拜會香港特區行政長官李家超(右)，雙方就落實「一國兩制」及「港人治港」方針進行交流。（中新社）
新上任的香港中聯辦主任鄭雁雄（左）到禮賓府拜會香港特區行政長官李家超(右)，雙方就落實「一國兩制」及「港人治港」方針進行交流。（中新社）

香港中聯辦主任鄭雁雄昨日上午到禮賓府拜會香港特區行政長官李家超，向他致以新春祝福。李家超再次對鄭雁雄出任中聯辦主任和香港特區國安委國家安全事務顧問表示歡迎，雙方就當前香港社會形勢和如何推進香港由治及興進行交流。此外，李家超透露，已要求保安局草擬23條的第二稿，希望在今年，最遲明年完成整個立法工作。

文匯報報導，李家超表示，鄭雁雄曾長期於廣東省工作，並自2020年7月擔任中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署的首任署長逾兩年半，一直關心香港社會發展，熟悉香港的情況。

李家超表示，他很有信心與鄭雁雄共同全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，維護憲法和基本法確定的特區憲制秩序，落實「愛國者治港」原則，積極融入國家發展大局，鞏固國際一流大都會的地位。

鄭雁雄談到，自己擔任駐港國安公署署長期間，和李家超行政長官合作密切。擔任中聯辦主任之後，將帶領全體同仁一如既往，進一步加強與行政長官和特區政府的常態化溝通，廣泛聽取香港社會各界的意見，充分尊重、全力支持行政長官和特區政府依法施政。

交流中雙方堅信，香港一定能鞏固當前「治」的局面，增強「興」的動能，進一步開創由治及興新局面，在中華民族偉大復興的歷史進程中作出新的更大貢獻。

另據大公報報導，李家超昨日在報章發表的專訪中透露，已要求保安局草擬23條的第二稿，尤其針對間諜活動、偽裝組織，以及新媒體新科技等手段，希望在今年，最遲明年完成整個工作。

李家超表示，條例在較早期已有一個方案，但經歷黑暴、外國勢力不斷嘗試干預香港事務後，他覺得要穩妥防範，想到最極端的情況，所以要求保安局做第二稿。第一稿已照顧到各種保安情況，第二稿重要的是針對間諜活動以虛無縹緲手段產生的風險，要有足夠的防禦措施。「許多是新媒體、新手段，要預計整個科技走到什麼階段，從而可能引申出來的漏洞，希望可以填補到。」

香港 間諜 大都會

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