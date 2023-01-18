李家超盼年內撤所有防疫限制 盡早第二階段通關「能給多點驚喜」
香港與內地月初起恢復通關，高鐵香港段15日也復運，社會期待香港可進一步邁向復常之路。行政長官李家超17日表示，他希望可以盡早開啟第二階段：「一定不會讓市民失望，而且能給多一點點驚喜。」李家超表示希望今年內取消所有防疫限制，包括口罩令，他希望今年第一季解決所有問題。此外，繼昨日起增加廣深港高鐵香港段每日雙向車票數量後，高鐵今日起每日雙向車票進一步增至2萬張。
香港01報導，李家超接受香港商報專訪時提到，香港與內地通關第一階段的開放安全、有序、暢順，符合預期，希望可以盡早開啟第二階段，港府和中央及廣東省相關部門每日都保持密切接觸，希望最後能符合市民要求
他表示，全面復常永遠是他的目標，短期而言要看各項數據，包括香港醫療體系是否承受得到，並形容病毒「很冷酷」、「很無情」，不是他個人的熱誠就可以解決問題，而是要整個制度體系配合。
李家超透露希望今年內取消包括口罩令在內的防疫限制，2023年他的目標是希望全部所有限制都沒了，並希望今年首季便解決所有問題；但報導沒提及解決所有問題細節，並指要先克服冬季可能出現的上呼吸道感染高風險期，再考慮措施如調整。
另據文匯報報導，特區政府運輸及物流局昨日宣布，高鐵今日起每日雙向車票進一步增至2萬張。該局局長林世雄表示，農曆新年前的高鐵車票需求甚殷，經香港和內地相關單位協調後，再次調整可供發售車票的數量，讓更多的乘客利用便捷的高鐵服務來往兩地。
此外，香港邁向復常，並積極重振旅遊業和航空運輸業，惟經歷三年「冰封」，行業在復常時遇到種種難題，包括人手流失、設備需時檢修、牌照過期等，阻礙行業復甦，以致拖慢香港經濟反彈。有機場地勤坦言，目前的薪酬待遇大不如前，無法吸引新舊員工投入該行業，「以前一班機有十幾人（地勤）處理，現在只有兩、三人做。」人手不足難以提升運力，是旅遊業復常路上最大絆腳石。香港工聯會權益委員會在昨日促請政府設「復常津貼」提升從業員的工資水準，填補人手缺口，以加快復常。
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