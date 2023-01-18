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李家超盼年內撤所有防疫限制 盡早第二階段通關「能給多點驚喜」

香港新聞組／香港18日電
香港邁向復常之路，銅鑼灣商圈街頭專售新春掛飾和紅包的商店和流動攤位生意熱鬧騰騰，吸引市民選購。（中通社）
香港邁向復常之路，銅鑼灣商圈街頭專售新春掛飾和紅包的商店和流動攤位生意熱鬧騰騰，吸引市民選購。（中通社）

香港與內地月初起恢復通關，高鐵香港段15日也復運，社會期待香港可進一步邁向復常之路。行政長官李家超17日表示，他希望可以盡早開啟第二階段：「一定不會讓市民失望，而且能給多一點點驚喜。」李家超表示希望今年內取消所有防疫限制，包括口罩令，他希望今年第一季解決所有問題。此外，繼昨日起增加廣深港高鐵香港段每日雙向車票數量後，高鐵今日起每日雙向車票進一步增至2萬張。

香港01報導，李家超接受香港商報專訪時提到，香港與內地通關第一階段的開放安全、有序、暢順，符合預期，希望可以盡早開啟第二階段，港府和中央及廣東省相關部門每日都保持密切接觸，希望最後能符合市民要求

他表示，全面復常永遠是他的目標，短期而言要看各項數據，包括香港醫療體系是否承受得到，並形容病毒「很冷酷」、「很無情」，不是他個人的熱誠就可以解決問題，而是要整個制度體系配合。

李家超透露希望今年內取消包括口罩令在內的防疫限制，2023年他的目標是希望全部所有限制都沒了，並希望今年首季便解決所有問題；但報導沒提及解決所有問題細節，並指要先克服冬季可能出現的上呼吸道感染高風險期，再考慮措施如調整。

另據文匯報報導，特區政府運輸及物流局昨日宣布，高鐵今日起每日雙向車票進一步增至2萬張。該局局長林世雄表示，農曆新年前的高鐵車票需求甚殷，經香港和內地相關單位協調後，再次調整可供發售車票的數量，讓更多的乘客利用便捷的高鐵服務來往兩地。

此外，香港邁向復常，並積極重振旅遊業和航空運輸業，惟經歷三年「冰封」，行業在復常時遇到種種難題，包括人手流失、設備需時檢修、牌照過期等，阻礙行業復甦，以致拖慢香港經濟反彈。有機場地勤坦言，目前的薪酬待遇大不如前，無法吸引新舊員工投入該行業，「以前一班機有十幾人（地勤）處理，現在只有兩、三人做。」人手不足難以提升運力，是旅遊業復常路上最大絆腳石。香港工聯會權益委員會在昨日促請政府設「復常津貼」提升從業員的工資水準，填補人手缺口，以加快復常。

香港邁向復常之路，香港灣仔利東街花燈綵兔賀新春， 200米長的林蔭大道上空懸掛6...
香港邁向復常之路，香港灣仔利東街花燈綵兔賀新春， 200米長的林蔭大道上空懸掛688個大紅燈籠。（中新社）

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