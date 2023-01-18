港破歷來最龐大洗黑錢案 犯罪金額60億拘9人

香港海關破歷來最龐大洗黑錢案犯罪金額達60億，有9人被捕。（視頻截圖）

香港 海關破獲歷來涉款最龐大的洗黑錢案，拘捕3男6女，涉及懷疑犯罪金額高達60億元。海關懷疑案中不法份子利用大型屋苑作為營運洗黑錢的中心。

香港電台報導，海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文表示，被捕人士中有6人報稱無業，另外3人報稱為保險 經紀、公司經理及商人，月入介乎2萬至10萬元，他們經常不約而同進出紅磡區內一個大型私人屋苑住宅單位，其中一名報稱無業的女被告更經常在單位過夜，相信她是主腦，負責集團日常運作。海關指她多次安排不明來歷款項，匯到同區一間找換店，再派人到找換店提取大額現金，由集團成員以化整為零的方式，到銀行或櫃員機將款項存入由他人開設的傀儡戶口。

海關在本月初採取行動，當日在涉案單位檢獲共390萬元現金、數鈔機、數簿及公司文件等。海關表示，有關集團運作成熟、分工清晰，成員分別負責集團日常運作、招募、後勤及運送現金等，不排除有骨幹成員以人際網絡協助他人處理不明款項。

海關又提到，被捕人士在短時間內開設大量戶口，報稱用作儲蓄 ，但開戶模式極不尋常，令人懷疑，其個人背景及財務狀況與戶口的交易不相稱，各成員開立的公司均無實際業務，懷疑是空殼公司。涉案戶口則在開立後有頻密的大額交易，以資金快入快出的方式，在短時間內轉往其他戶口，屬典型洗黑錢手法。

海關又指出，不法份子不惜工本租用大型屋苑單位營運，交通便利，附近銀行較多，方便集團利用地理優勢快速進行洗黑錢行為，但因為屋苑的保安較嚴密，出入要密碼或住戶卡，增加海關調查和執法難度。