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港區人大：旅客訪西九文化區 將對香港文化沙漠改觀

香港新聞組／香港17日電
即將卸任的港區人大陳智思說，吸引人才不單是工作機會，還包括城市安全、子女教育，以及文化深造機會等。（取材自香港電台）
即將卸任的港區人大陳智思說，吸引人才不單是工作機會，還包括城市安全、子女教育，以及文化深造機會等。（取材自香港電台）

即將卸任的港區人大陳智思接受媒體專訪表示，現時公職集中在文化藝術，這亦是香港重新上路的主打方向。

香港電台報導，身兼西九文化區管理局董事局副主席的陳智思說，紐約和倫敦是國際金融中心和國際大都會，但兩個地方都不是純粹「搵錢」，文化藝術氛圍亦很強，香港過去欠缺具有國際水平的相關設施，被形容為「文化沙漠」。

他表示，西九用了十多年時間、龐大資源，興建了數個世界級地標，隨著防疫措施放寬，全世界旅客都有機會來香港，當親歷相關設施，將會對香港完全改觀，不再只是一個飲食地方。

陳智思說，政府提出「搶人才」，吸引人才不單是工作機會，還包括城市是否安全、子女能否獲得優質教育，以及文化深造機會。因此，本港一定要提升水平，文化藝術絕對是重要因素之一。

香港與內地恢復有序通關，他表示，西九文化設施要平衡本港居民和旅客需要，票務上須作人流控制，保障本地市民能購票。至於受市民歡迎的西九公園草地，不擔心會吸引大量旅客佔用。

另外，陳智思去年9月出任團結香港基金常務副主席，他說基金會主席、全國政協副主席董建華正在休假，形容對方是靈魂人物。自己有一年沒見過董建華，有接觸對方家人，得悉他手術後身體基本沒有問題，但未必能回復之前的工作量。

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