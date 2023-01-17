製作賀年甜點 港工廠負責人之母墜攪拌機遭夾斃

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 荃灣一家製作中式賀年糖果的工場發生工業意外。16日早上8時許，警方接獲沙咀道45號工廈單位員工報案，指工場負責人的六旬母親工作時，「倒豎葱」跌進一部製作糖果的攪拌機內，上半身被機件夾住，由消防員救出時已陷昏迷，送院不治。

綜合香港01、明報報導，該工場位於荃灣沙咀道45號一個工廈單位，工場內有紅棗、核桃 、麥芽糖等材料。死者64歲姓卜，育有四名子女，其中一名子女為廠房負責人，故死者偶爾去幫忙，並非員工。勞工 處向工場發暫時停工通知書。工業傷亡權益會稱，涉事攪拌機無保護罩，懷疑有人為求方便不安裝或將保護罩拆除。

警方事後封鎖工場調查，警員檢查涉事攪拌機的運作，案件列作工業意外。現場消息稱，涉事攪拌桶直徑約1米、高約88厘米，沒頂蓋或保護罩，事發時卜婦在工場操作攪拌機，主要將糖與水加熱攪拌混合。工場有兩部類似的攪拌機。

工業傷亡權益會表示十分難過，職員已接觸死者家屬，將繼續跟進及提供協助。該會稱，涉事攪拌機無防護罩，未能避免工人在運作期間被攪拌機所傷，可能是有人為求方便不設置或將防護罩拆除，令工人無法得到足夠保護，相信很多小型工場都有同類情況，要求勞工處加強巡查。

該會又促請雇主定期檢查機器的「緊急停止開關」，確保正常運作，萬一發生意外，亦能及時按停機器。