香港律政司長：人大釋法 未增任何人權力

北京駐港國安公署成立兩年半來一直保持低調和神祕，該署近日設立網頁，公布各種資訊。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 律政司司長林定國昨日在2023 年法律年度開啟典禮致辭時表示，維護香港的普通法制度是「一國兩制」原則最重要的特徵之一，而普通法制度在香港得以保留並將繼續保持，是建基於以憲法為基礎的憲制秩序。兩種制度之間必然存在聯繫，其中包括全國人大常委會根據憲法解釋法律的權力。

大公報報導，林定國強調，人大解釋顧名思義是釐清有關條文的原意和目的，而並非賦予任何人新的權力。港府將會竭盡所能維護司法機構，令其得以獨立行使憲制權力、履行憲制責任，不受任何干涉，亦將保持和增強民眾對於法律制度和司法體系的信任和信心。

林定國表示，維護香港的普通法制度是「一國兩制」原則最重要的特徵之一。習近平 主席去年7月1日在香港發表的講話中，兩次提及普通法，包括「中央政府完全支持香港保持普通法制度」。此外，中央又把香港定位為亞太區國際法律及爭議解決服務中心，並在香港設立國際調解院籌備辦公室。香港需要保持普通法制度及維繫法治，以達成中央交予的重要使命。

他又說，司法獨立是香港普通法制度最重要的組成部分之一。司法機構獨立的審判權，包括終審權，受到基本法保障。習主席亦認可「司法機構依法獨立行使審判權」。

林定國強調，普通法制度在香港得以保留並將繼續保持，是建基於以憲法為基礎的憲制秩序。兩種制度之間必然存在聯繫，其中包括全國人大常委會根據憲法解釋法律的權力。林定國指出，人大解釋顧名思義是釐清有關條文的原意和目的，而並非賦予任何人新的權力。就人大常委會早前就香港國安法釋法，有人認為人大常委會的有關解釋擴大了行政長官和特區國安委的權力，損害了司法機構獨立的審判權，這完全是錯誤的無稽之談。

林定國說，人大常委會所解釋的香港國安法條文完全符合既有的普通法原則，即涉及國家安全的事宜應由行政機關而非司法機構作出最終決定。