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高鐵香港段 每日雙向車票增4成至1.4萬張

香港新聞組／香港17日電
高鐵香港段自17日起，可供發售車票的數量將由每日雙向1萬張，增加四成至1.4萬張；圖為香港西九龍站。（新華社）
高鐵香港段自17日起，可供發售車票的數量將由每日雙向1萬張，增加四成至1.4萬張；圖為香港西九龍站。（新華社）

停擺三年的高鐵香港段15日重開，運輸及物流局表示，全日共有約8500人次乘坐高鐵往來香港和內地不同站點。運輸及物流局局長林世雄指，經香港和內地相關單位協調後，由17日起，可供發售車票的數量將由每日雙向1萬張，增加四成至1.4萬張。

香港01報導，港鐵表示，新增車票將於17日售票時間於各渠道發售，並會按照實際情況包括乘客需求，靈活作出安排。

特首李家超昨晚在臉書發文，他指自高鐵西九龍站口岸及高鐵香港段恢復服務後，大量市民和旅客都選乘高鐵來往香港與內地，社會對高鐵的需求有增無減，他早前已指示團隊密切監察運作情況，與內地單位緊密聯繫協調，適時調整高鐵列車車票數量安排，以適切回應社會的需求。

他對運輸及物流局致力回應市民訴求的工作，予以肯定，亦感謝內地相關單位及鐵路營運單位的努力，讓更多市民和旅客能乘坐高鐵來往兩地探親、工作和旅遊等。他稱會和團隊繼續留意高鐵運作情況，關心社會的訴求，適當協調相關安排，使選乘高鐵的市民和旅客都能得到最佳的體驗。

林世雄表示，運輸及物流局同事、港鐵和內地相關單位一直密切監察西九龍口岸的運作和車票的銷售情況。他感謝香港和內地相關部門以及鐵路營運單位通力合作，按照穩妥有序的原則，逐步增加車票數量，讓更多乘客能乘坐高鐵來往兩地。

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