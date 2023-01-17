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消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

香港機場客運量上月160萬人次 急升9倍

香港新聞組／香港17日電
香港取消大部分防疫措施，機場上月客運量達到160萬人次，較前年同月上升超過9倍。（中通社）
香港取消大部分防疫措施，機場上月客運量達到160萬人次，較前年同月上升超過9倍。（中通社）

隨著香港取消大部分防疫措施，社會基本復常，交通、旅遊和消費業都迎來生機，訪港旅客明顯回升，其中香港國際機場上月的客運量達到160萬人次，較前年同月上升超過9倍。旅發局指出，單計上月已有近16.1萬名旅客抵港，占全年訪港旅客人次約27%。

機場管理局昨天公布，去年機場客運量為570萬人次，按年上升318%；上月機場客運量則達到160萬人次，較前年同期急升938%，其中往來東南亞及日本的旅客漲幅最為顯著。

機管局行政總裁林天福說，去年下半年起，港府放寬旅遊限制及入境檢疫要求，令第4季的客運量回升；隨著香港與中國大陸恢復通關，相信機場的旅客量將會持續恢復正常。

8日通關後，截至昨天，有4萬6000名中國大陸旅客經陸路口岸赴港旅遊，人數較未通關前一周倍增。

在九龍尖沙咀旅遊區一帶，近日明顯有中國大陸遊客重現，他們大都手拖行李箱在街上逛；在尖沙咀廣東道一帶，已經沉寂三年的高級消費名商，昨天也有中國大陸旅客排隊進內，重現疫前景況。尖沙咀一家珠寶店員工向媒體說，近日生意好轉，營業較之前上升2至3成。

文匯報報導，旅發局昨日公布，去年全年訪港旅客初步統計數量為60萬人次，按年增加超過5.6倍，尤其在過去數月的入境防疫措施「鬆綁」後，每日訪港旅客升至超過1萬人次，主要客源為中國大陸、菲律賓、台灣、美國及泰國等，商務旅客也開始增多，休閒旅客亦在本月稍為上升。

旅發局指出，單計上月已有近16.1萬名旅客抵港，占全年訪港旅客人次約27%，按月增約42%。除了以香港作為過夜停留的中途站，以及探親、商務或有必要出行外，自上月底取消入境防疫限制後，休閒旅客亦稍為上升。

不過，旅發局表示香港旅遊業復甦步伐取決於多個因素，包括航空公司運力需時全面恢復、旅遊業界及相關行業人手短缺等，同時部分客源市場對中國大陸及港澳入境人士實施防疫措施，導致旅客回程不便，亦是影響因素之一。旅發局已在部分市場逐步加強推廣，傳遞香港歡迎旅客的信息，稍後會分階段推出全球大型宣傳。

香港 機場 防疫

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