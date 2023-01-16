中聯辦主任鄭雁雄履新：在港多講北京話 在京多講港話

中聯辦主任鄭雁雄16日履新，他表示將努力懂香港、愛香港、為香港好，在香港多講北京話，在北京多講香港話。（中通社）

香港 中聯辦主任鄭雁雄16日履新，接替前主任駱惠寧。他強調今次人事接替，是中央按實際需要而決定的，形容「人事有代謝」。鄭雁雄昨天發表新春致詞，表示倍加珍惜香港當前「治」的局面，熱切期望香港增強「興」的動能、進一步開創「由治及興」新局面。並要把握「中國式現代化」的巨大機會。

綜合香港電台、香港01等港媒報導，鄭雁雄指自己對香港有深厚的感情，認為只要香港「自己別亂、方向別搞亂」，未來一定可以事業大有可為，並強調自己會「在香港多講北京 話，在北京多講香港話。」

此外，鄭雁雄昨天以新身分發表新春致詞，由中聯辦發布影片。鄭雁雄新對香港走向由治及興提出3點看法。第一是要讓香港「興」的動能更強勁，需要把握「中國式現代化」的巨大機遇；不同國際機構都預測中國優化防控疫情 政策後，今年其經濟成長將為世界經濟復甦做出更大貢獻，「與祖國同行，香港『興』的空間就無限廣闊，亦有戰勝風浪挑戰的信心和底氣」。

他說，香港要積極參與國際交流合作，兩地正常通關已經實現，香港要把自己的獨特優勢盡情發揮出來，和世界各地廣泛開展交流合作，在主動融入國家發展大局中增強國際吸引力，做好「發揮香港所長，貢獻國家所需」的大文章。

鄭雁雄宣稱，今天香港已逐漸遠離「泛政治化的漩渦」，「愛國者治港」的社會基礎更牢，社會上求穩定求發展的共識更強，青年一代幹事創業、成長成才的機會更多了，「我們要倍加珍惜來之不易的『治』的局面，堅定維護憲法、基本法確立的特區憲制秩序，堅定維護國家主權、安全、發展利益，大力弘揚以愛國愛港為核心、同『一國兩制』方針相適應的主流價值觀，凝聚起團結奮鬥的強大合力」。

他說，未來五年是「全國建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時間」，也是「香港開創新局面，實現新飛躍的關鍵期」。只要把香港社會蘊藏的巨大創造力充分激發出來，就「沒有克服不了的困難，沒有攻克不了的難題」。

另據大公報報導，行政長官李家超昨日在社交媒體發文表示，他對鄭主任所講述的深有同感。隨著香港和內地恢復通關，當前「治」的局面正全速向「興」邁進，我們必須有更大擔當、更好作為，抓緊國家發展機遇乘勢而上，充分發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，讓市民的生活變得更美好。