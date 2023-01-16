香港高鐵復運首日 尖沙咀名店爆人龍

臨近農曆新年，隨著往來香港和內地的口岸、高鐵陸續開通，不少遊客已到香港重拾購物旅遊樂趣。（中通社）

香港 與內地通關逾一星期，15日廣深港高鐵香港段復運首日，香港不少購物區都轉趨熱鬧。尖沙咀一帶可見不少拉著行李箱說普通話的遊客光顧名牌店鋪及金鋪等，有名店門外更見排隊人龍。有珠寶店職員表示，近期營業額升約兩至三成，有更多內地及菲律賓旅客到店內購物，但目前未見有旅客大手筆消費。

綜合明報等港媒報導，尖沙咀區內有食肆負責人表示，疫情 後生意跌近一半，即使現時通關，生意仍未見起色，仍以本地客消費為主，認為至少需等待通關後兩至三個月，情況才會好轉。

來自北京的王小姐預計遊玩兩星期並歡度農曆年。她昨天表示，這次不只會去迪士尼樂園等熟悉的景點打卡，也會去看看在新落成的故宮、M+博物館，探索香港的變化。

鄰近西九站的商場人流暢旺，有食肆職員亦表示，生意有好轉，較之前多了兩、三成客人。

西九龍高鐵站昨天中午有逾百人在購票處排隊，站內不時有軍裝警員巡邏。站內其餘範圍人流不多，便利店及手信店等多間商舖恢復營業，客人不多，至少仍有7間商店未有營業，包括5間食店。

有零食店店員事隔三年重返工作崗位，稱昨日生意僅為新冠疫情前的兩成，客人較多是港人，認為要待內地客回程時，生意額才會上升。站內的美食 廣場仍未正式開張，另一商店的職員指美食廣場由新公司負責，商店目前會先賣一些零食及飲品，但生意不理想。

抵港大堂不時出現擁抱場面，從廣州南回港的港人黃女士表示，昨日回港過年。她稱南下「好多票」。內地生蘇女士指車廂「人很少，都是空的」。

到場購票不果的林女士表示，由於回鄉行李多，亦會帶同11歲女兒，故高鐵較方便，惟未料到車票搶手，上網買票亦失敗，但之前已預約福田口岸過關名額「打定底先」。