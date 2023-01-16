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美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中

港人搭高鐵 內地狂掃年貨 深圳巴士穿梭接送

香港新聞組／香港16日電
廣深港高鐵香港段15日重開，上午7時42分許迎來首批南下旅客。抵港大堂貼有「香港歡迎你」貼紙，港鐵並送上購物券、行李吊牌等精美禮物。（中通社）
廣深港高鐵香港段15日重開，上午7時42分許迎來首批南下旅客。抵港大堂貼有「香港歡迎你」貼紙，港鐵並送上購物券、行李吊牌等精美禮物。（中通社）

疫情停運近三年的廣深港高鐵深圳福田至香港西九龍段15日恢復通車，伴隨香港與內地全面恢復通關，久違的香港市民返內地辦年貨現象又「熱」起來了，特產、燒味、糕點、春聯、揮春、福字……討價還價、港人化身精明「師奶」，忙著掃碼、忙著支付。

停運三年的香港通往大陸高鐵15日復駛，一早就有大批旅客前往香港西九龍高鐵站準備搭...
停運三年的香港通往大陸高鐵15日復駛，一早就有大批旅客前往香港西九龍高鐵站準備搭車前往深圳與廣州。（取林自香港電台）

綜合大公報、文匯報等港媒報導，不少港人忙著要將灣區內地城市的特產帶回家，與親朋好友共享美味。深圳市也在近期舉辦迎春花市，並設置穿梭巴士途經愛國路花市及五大商圈，放置巨大招牌歡迎港人前去內地掃年貨。

通關已一周，初期過境旅客需持48小時內核酸檢測方能過關，而港人在內地做核酸檢測不易，媒體15日乘高鐵由廣州回港時，更直擊有港人「膽博膽」持已過期核酸報告衝關成功返港。有醫生指，內地查核寬鬆或會為香港帶來疫情風險，惟首周香港醫療系統未有受壓。

15日的福田高鐵站，港人馮女士帶著三歲的寶寶從閘機口剛一出站，車站的工作人員就趕緊跑上前為她推行李箱、替她和寶寶在巨幅歡迎牌前拍照。馮女士的箱子裡裝的全是要在深圳寄給內地親朋好友的港貨。

除了買吃的，春節前夕，港人內地採購年花年飾的現象也較為普遍。在15日開幕的2023深圳市迎春花市上，離福田高鐵站500多米的主會場也吸引了不少港人的注意。一位香港爺爺在月季花舖子前流連忘返，他說花市開展期間，羅湖特別設置穿梭巴士，途經五大核心商業街區，現場亦設置巨大的招牌歡迎港人。

「內地購買年貨非常方便，網購送貨速度也快，支付則直接用港版支付寶或港版微信支付都行，不用將港幣兌換成人民幣。」港人張先生透露，春節後打算帶家裡長輩北上廣佛轉一轉，讓灣區一日遊生活真正變成可能。

另據報導，香港與內地實施了首階段免檢疫通關，惟受名額限制和通行證難以預約辦理影響，許多深圳市民仍難赴港辦年貨，進而湧往深圳的港貨店掃貨。多位商戶昨日表示，部分如巧克力等熱門商品已經賣斷貨，一天生意額有近20萬元（人民幣，下同，約3萬美元），是平時的七、八倍。

香港 檢測 疫情

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