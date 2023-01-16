澳門回暖 入境旅客創疫情以來單日新高

澳門8日起實施免核酸檢測通關後，旅客數持續上揚，13日入境旅客4.6萬人次，更創疫情以來單日新高。圖為8日，澳門大三巴牌坊手信街出現久違的人潮。（中通社）

澳門 8日起實施免核酸檢測通關後，旅客數持續上揚，最近兩天均超過4萬人次，昨天入境旅客4.6萬人次，更創2020年1月疫情 以來單日新高，但與2019年的日均10.8萬人次相比，仍有距離。

澳門旅遊局公布，13日訪澳旅客錄得4萬6702人次，是自2020年1月26日發生COVID-19疫情以來錄得最高的單日入境旅客量；其中，中國大陸旅客3萬6906人次最多，次為香港 旅客8442人次。

澳門旅遊局指出，剛去一周共錄得24萬880旅客人次，日均旅客3萬4411人次，較前一周增加76.2%，較2022年12月上升172.4%。

此外，1月6日至12日的酒店場所平均入住率為67.4%，也較上月增加24.3個百分點。

中國大陸上月鬆綁防疫後，澳門商家原本企盼的陸客大軍不但沒出現，旅客反而更少，因為中國大陸疫情嚴重，太多人確診。如今旅客增多、市容回暖，澳門當局企盼接續的春節假期能再創疫情以來的消費高峰。

據發布，澳門春節期間除了花車及煙火匯演等大型活動，農曆春節年宵市場、爆竹煙花燃放活動，以及今年首辦的「新馬路任我行」等也將陸續舉行。旅遊業界及民間團體也將舉辦不同慶祝活動，為居民及旅客帶來多元節日體驗，盼延長旅客留澳時間，促進消費，助力澳門旅遊及經濟復甦。

官方數據顯示，澳門在疫情前的2019年出入境總人次和旅客量均創新高。各口岸共有1.94億人次出入境，比2018年增加約9%；入境旅客超過3940萬人，日均約10.8萬人次，比2018年上升約10%。

2019年入境澳門旅客以中國大陸約2800萬人次居首，其次為香港及台灣。