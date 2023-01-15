香港理大衝突爬渠逃離 前「熱血公民」成員暴動罪成

香港示意圖。(圖：shutterstock)

2019年11月理大衝突，前熱血公民成員鄭錦滿涉嫌從理大爬污水渠逃到暢運道南逃離，昨日被裁定暴動罪成。另外4人涉嫌接應從渠口離開的人，被裁定妨礙司法公正罪成。

Now新聞台報導，鄭錦滿昨日早上自行到區域法院應訊，區域法院暫委法官鄭念慈裁決時指，理解在沒有安全裝備下爬行500至600米渠道相當困難和危險，雖然無直接證據顯示被告從理大爬入坑渠，但理大內，渠道可通往被告被捕的渠口，認為唯一合理推論，是被告在理大走投無路，不顧危險爬渠逃避追捕；又認為被告若稱只是被困，而沒有參與暴動，不合常理。

另外四名被告，法官指唯一合理推論是他們知道有理大的人會從渠口爬出，意圖接載他們離開，裁定他們妨礙司法公正罪成，全部被告要還柙，押後至下月11日判刑。

另據文匯報報導，暫委法官鄭念慈昨日裁決表示，2019年11月理大發生暴動，由11月17日至20日期間，所有在理大內、選擇不經警方指定出口離開的人，都是自願「留守」理大，繼續參與暴動直至11月18日。參與理大暴動的人自11月17日開始被警方包圍在校內，如果他們選擇經警方指定出口離開，會被拘捕或記錄資料；如果他們繼續留守，只能尋求其他方式離開、逃避警方拘捕。

綜合本案案情，2019年11月18日起，「連登」討論區及Telegram 等平台出現探討沿水渠逃離理大的貼文或信息。警方在何文田和紅磡巡邏，堵截從理大逃走的人。其間發現接應的車輛，並得悉助逃計畫，最後在暢南道渠口發現鄭錦滿和另一名在逃者在他人協助下爬出渠口，最終共拘捕8人，並控以一項「意圖妨礙司法公正罪」。

被捕8人中，葉嘉祺（27歲，司機）、黃逸滔（25歲，無業）及梁祖光（24歲，售貨員）在審前認罪，鄭錦滿與其餘4人不認罪而受審。控方在舉證後加控鄭暴動罪。