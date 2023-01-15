香港海園招聘350人迎客 確診跌穿8000宗

海洋公園招聘350名新員工。（中通社）

社會復常，香港 旅遊業加速復甦，為日後迎接更多訪港旅客做好準備，人才招募亦抓緊進行。海洋公園及水上樂園昨日宣布，正招聘350名員工，招聘會將在17日、19日、20日舉行；海洋公園每逢星期四亦開放予求職者作即場面試 。

大公報報導，海洋公園表示，是次招聘的職位空缺涵蓋公園設施營運、遊客服務、零售、餐飲、倉務物流、保安、園林、交通服務、救護和動物護理。17日下午2時至5時，會在觀塘的建造業招聘中心舉行招聘會，19日及20日的上午10時至中午12時、下午2時至4時，則會在海洋公園人力資源部舉辦大型招聘日，應徵者可即場遞交申請及進行面試。

此外，香港新冠確診跌穿8000宗水平，昨日錄得7749宗確診，54名新冠患者在公立醫院離世。港府專家顧問表示，香港疫情 整體穩定，通關對本地疫情影響不大，雖然多了內地旅客來港，但香港免疫屏障高，即使有確診患者到港，香港有足夠抗病毒藥物，到港感染者病徵相對輕微，大部分毋須入院，預料未來幾日確診數字可能繼續回落，相信社會很快復常。

衛生防護中心昨日公布，香港新增7563宗本地確診個案、186宗輸入個案。醫管局表示，因應近期確診數字回落，以及明白市民對普通科門診服務需求殷切，經檢視近日的服務情況後，決定由明日起，轄下11間普通科門診診所恢復部分早前暫停的服務，包括周末、公眾假期和夜間門診服務。至於七間指定診所和新冠個案遙距診症服務會維持，繼續支援社區的確診者。

港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅昨日在一個電台節目表示，香港新冠疫情很穩定，過去幾日的確診個案下跌幅度頗快，預料未來幾日確診數字可能繼續回落，相信社會很快復常。83%市民已接種三針新冠疫苗，已知感染人數有250萬，真正感染數字可能是500萬或以上，混合免疫屏障高。