我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「重返辦公室」全美最慢 較2年前仍低40%

重演喜萊莉電郵門 拜登密件門連任恐夢碎

香港海園招聘350人迎客 確診跌穿8000宗

香港新聞組／香港15日電
海洋公園招聘350名新員工。（中通社）
海洋公園招聘350名新員工。（中通社）

社會復常，香港旅遊業加速復甦，為日後迎接更多訪港旅客做好準備，人才招募亦抓緊進行。海洋公園及水上樂園昨日宣布，正招聘350名員工，招聘會將在17日、19日、20日舉行；海洋公園每逢星期四亦開放予求職者作即場面試

大公報報導，海洋公園表示，是次招聘的職位空缺涵蓋公園設施營運、遊客服務、零售、餐飲、倉務物流、保安、園林、交通服務、救護和動物護理。17日下午2時至5時，會在觀塘的建造業招聘中心舉行招聘會，19日及20日的上午10時至中午12時、下午2時至4時，則會在海洋公園人力資源部舉辦大型招聘日，應徵者可即場遞交申請及進行面試。

此外，香港新冠確診跌穿8000宗水平，昨日錄得7749宗確診，54名新冠患者在公立醫院離世。港府專家顧問表示，香港疫情整體穩定，通關對本地疫情影響不大，雖然多了內地旅客來港，但香港免疫屏障高，即使有確診患者到港，香港有足夠抗病毒藥物，到港感染者病徵相對輕微，大部分毋須入院，預料未來幾日確診數字可能繼續回落，相信社會很快復常。

衛生防護中心昨日公布，香港新增7563宗本地確診個案、186宗輸入個案。醫管局表示，因應近期確診數字回落，以及明白市民對普通科門診服務需求殷切，經檢視近日的服務情況後，決定由明日起，轄下11間普通科門診診所恢復部分早前暫停的服務，包括周末、公眾假期和夜間門診服務。至於七間指定診所和新冠個案遙距診症服務會維持，繼續支援社區的確診者。

港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅昨日在一個電台節目表示，香港新冠疫情很穩定，過去幾日的確診個案下跌幅度頗快，預料未來幾日確診數字可能繼續回落，相信社會很快復常。83%市民已接種三針新冠疫苗，已知感染人數有250萬，真正感染數字可能是500萬或以上，混合免疫屏障高。

香港 疫情 面試

上一則

中多位正部級官員履新 司法部長唐一軍空降江西政協主席

下一則

香港理大衝突爬渠逃離 前「熱血公民」成員暴動罪成

延伸閱讀

中港全面通關 停運三年香港往來內地高鐵復駛

中港全面通關 停運三年香港往來內地高鐵復駛
澳門回暖 入境旅客創疫情以來新高

澳門回暖 入境旅客創疫情以來新高
香港中聯辦主任易人 國安署長鄭雁雄就地提拔

香港中聯辦主任易人 國安署長鄭雁雄就地提拔
Angelababy香港看BLACKPINK 遭中國網友怒批

Angelababy香港看BLACKPINK 遭中國網友怒批

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
疑不敵新冠，少林寺武僧總教頭釋延莊病逝，享年59歲， 號稱學過「達摩內功」。(取材自微博)

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

2023-01-13 12:15

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」
凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍
龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中

龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人