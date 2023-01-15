香港樂壇教父、金氏紀錄最長壽DJ 98歲Uncle Ray走了

「樂壇教父」Uncle Ray日前於中文大學醫院離世，享年98歲。（Getty Images）

有「樂壇教父」稱號，更是金氏世界紀錄「全球持續主持電台節目最長久的DJ」保持者的殿堂級唱片騎師（DJ）Uncle Ray（郭利民），13日下午5時在香港 中文大學醫院安詳離世，享年98歲，為世界最長壽的唱片騎師。其至親好友陪伴在側，並由Joe Junior領唱《You'll Never Walk Alone》送別。一生貢獻廣播界及樂壇的Uncle Ray深信人生有盡，音樂無限。

明報報導，許冠傑與Uncle Ray相識數十年，得悉好友離世感傷心，在社交網上載合照，寫道：「Uncle Ray是我一生的摯友及老師，對他的離開，我十分哀痛。」

另據文匯報報導，出生於香港的Uncle Ray屬葡萄牙裔，於1949年加入麗的呼聲任撰稿員，後擢升為唱片騎師，1960年加入香港電台，1964年被派往英國BBC修讀課程3個月，其間訪問過披頭四樂隊（The Beatles）兩次。

任職唱片騎師以外，Uncle Ray亦曾以玩票性質演出過《摩登保鑣》、《我愛夜來香》等多部電影 。Uncle Ray一直致力推介西方流行音樂並推動本地樂壇發展，他更扶助過不少本地歌手及組合包括許冠傑、蓮花樂隊、泰迪羅賓及Joe Junior等。

Uncle Ray主持長壽電台節目數十年，直到2021年5月底96歲高齡正式「封咪」榮休，並出版個人傳記。他稱：「電台不會死去的，如果你有好的唱片騎師，介紹好的音樂，永遠有觀眾在聽。我覺得我選的歌最好聽。」

2021年7月他為港府拍廣告片呼籲長者接種疫苗，至去年一度傳出中風 。Uncle Ray為香港廣播界貢獻逾70載，他曾獲英女王頒授MBE勳銜、港府先後頒發銅、 銀紫荊星章、香港演藝學院頒授院士及香港中文大學頒授社會科學系榮譽博士。

Uncle Ray一生未婚，在其自傳當中曾提及人生中兩位最重要女性，包括初戀女友及已故的方逸華，並指當年跟方逸華心意接近成為戀人，只可惜未能開花結果，但仍能保持好友關係。