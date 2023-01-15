春節前4天 港粵加碼通關 陸路口岸日增1.5萬配額

年廿七至年三十的北上過關配額，每日單向總人數增至6萬5000人。圖為香港市民排隊購買高鐵車票。（中新社）

春節臨近，不少市民趁恢復通關回鄉探親或遊玩，口岸過關需求上升。港府昨宣布，廣東省政府和深圳市政府同意在年廿七至年三十（18日至21日）期間，經三個指定陸路口岸的每日單向總人數增加1.5萬人升為6.5萬人；經港珠澳大橋過關的每日單向人數增加1000人升為2000人。有市民表示，雖然兩地過關名額增加，但始終杯水車薪。

綜合港媒報導，特首李家超表示，已指示團隊必須在各口岸部署充足人手，確保過關安排安全有序和順暢。港府將繼續全力推進與內地逐步、有序、全面通關。

入境處數據顯示，自8日首階段通關以來，每日出境人次由4.4萬至6.2萬不等，當中四個陸路口岸包括落馬洲支線／福田、深圳灣、文錦渡、港珠澳大橋的出境人次，每日由2.3萬至3.4萬不等，每日出境與入境總人數均呈上升趨勢。羅湖口岸工程則仍在進行，短期內難以開通。

港府發言人表示，通關以來各口岸整體運作良好，市民過關流程暢順。港府留意到，港人對在春節前經陸路口岸往內地的需求較殷切。據港府網上預約系統資料，年廿七至年三十整體預約將近爆滿。預約配額增加後，至昨晚10時未再有口岸顯示有日子預約爆滿。

經調整後，該四日期間，深圳灣口岸每日單向名額增至1萬5000個，落馬洲支線／福田口岸增至4萬5000個，港珠澳大橋（珠海）的私家車和跨境出租車 司機和乘客名額增至每日2000個。文錦渡口岸維持現時的5000個名額不變。至於通關首階段的其他日子，相關口岸的每日單向人數安排維持不變。

此外，停運三年的高鐵香港 段今日恢復運作，西九龍站首班往福田的列車於早上7時03分開出，而往新設廣州東站的首班車則於早上8時01分開出。車票12日開售時情況混亂，連日來網上購票平台「中國鐵路12306」顯示部分日子高鐵車票售罄，西九龍站卻仍有餘票可賣，購票市民只能親身到西九龍站排隊，昨午3時許站內有指示牌顯示需排隊兩小時。

林世雄昨稱，保留一定數量車票在西九站售賣做法合適，部分乘客或不習慣網上購票，認為最重要有足夠資訊讓公眾知悉情況後自行決定親身到站內或網上買票。