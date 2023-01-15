香港國安署長鄭雁雄 接任中聯辦主任兼任國安委顧問

國務院14日公布任命中央駐港國安公署署長鄭雁雄（右），接替駱惠寧（左）出任中聯辦主任一職，同時出任國安委國家安全事務顧問。（中新社）

中國駐香港 主要官員換馬，68歲超齡服役的駱惠寧被免去駐香港中聯辦主任職，現任駐香港國安公署署長鄭雁雄就地提拔為正部級官員，出任中聯辦主任及香港國安委國安事務顧問。

鄭雁雄到香港前是廣東土生官員，現年59歲，他是2020年北京 制訂和實施香港國安法後，由中共廣東省委祕書長任上調香港，出任新駐港機構「中央駐港國安公署」署長。

鄭雁雄是廣東汕頭人，有廣州中醫學 院中醫醫療專業醫學學士學位，屬於廣東共青團培養幹部，先在廣州中醫學院任團委副書記，後調至共青團廣東省委，再轉調人民日報華南分社、中共廣東省委研究室。為外界熟悉則是其任職中共汕尾市市委書記時，處置著名的烏坎村維權事件。

香港特首李家超表示，歡迎鄭雁雄出任中聯辦主任及特區國安委國家安全事務顧問，稱深信鄭雁雄會帶領中聯辦繼續支持香港政府依法施政，並協助推動香港融入國家發展大局。

「全國港澳研究會」顧問劉兆佳認為，鄭雁雄熟悉香港事務和通曉廣東話，是接任中聯辦主任的合適人選。又引述港澳辦主任夏寶龍的話，指在美國西方打壓下，國家安全形勢愈趨嚴峻，北京方面和和香港有必要提高警惕、加強合作以作出應對。鄭雁雄有能香港有必要提高警惕、加強合作以作出應對。鄭雁雄有能力在國安方面，對香港政府作出適當指導，鄭雁雄同時被任命為國安委國家安全事務顧問，相信能協助國安委行使權力處理國安問題，毋須再要北京方面出手解決。

香港新聞組／香港15日電

香港明報報導，鄭雁雄昨天形容香港工作是「國之大者」，他在新崗位定會忠誠履職，並訂下6個工作方向，包括：任何時間都擔當起中央賦予的職責使命；不斷提升職責所需的理論素養和專業能力；從政治上把握和處理問題，將香港工作置於黨和國家事業的全局來謀劃；做到敢戰敢勝；帶好隊伍；從嚴要求自己，用實際行動詮釋忠誠擔當。香港南華早報引述消息人士稱，鄭雁雄的接任，表明中國政府繼續在「香港的國家安全方面確立了一條明確的清楚紅線」。

香港01報導，國務院未公布鄭雁雄兼任港澳辦副主任，劉兆佳說，目前不清楚「兼任安排」是否有變。「兼任安排」在駱惠寧任內出現，2020年2月，屬於「副國級」的全國政協副主席夏寶龍出任港澳辦主任，港澳兩地的中聯辦主任首度兼任港澳辦副主任，被外界視為「中央完善治港組織架構」，目的是將港澳辦升格，與中聯辦有了「從屬」關係。