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中港全面通關 停運三年香港往來內地高鐵復駛

記者陳言喬／即時報導
從深圳搭高鐵抵達香港的首批旅客。（取材自金羊網）
從深圳搭高鐵抵達香港的首批旅客。（取材自金羊網）

停運三年的香港與大陸高鐵今天（15日）復駛，香港出發的首班列車於7時03分由高鐵西九龍站駛往深圳北站。從大陸深圳開往香港的首班列車則於5時46分出發。兩地旅客都異常興奮，聲稱坐到頭班車別具意義。

香港與大陸高鐵復駛是自8日兩地恢復通關後更具意義的連結，象徵兩地全面通關。兩地復運首階段著重短途列車服務，提供香港往返深圳福田、深圳北及廣州南的站點，以及新增往來廣州東的服務，中途站還有包括深圳光明城、東莞虎門、慶盛及新增的東莞南和東莞站。

香港高鐵復運初期每天來往中港兩地各有5千名額限制。香港旅客購票後不需跟從陸路口岸過境程序預約，兩地往來仍要提供48小時核酸陰性證明方可登車前往大陸或香港。

綜合香港電台與廣州羊城晚報報導，港鐵公司今天早上舉行剪綵儀式，慶祝西九龍站重開，並向乘客派發紀念品。包括口罩及多功能小包。首班「北上」列車於7時03分開出往深圳北；首班「南下」列車亦由深圳北出發，將於7時42分抵港。至於首班往新增的廣州東站列車，早上8時01分開出。

一名乘客許小姐昨晚先從新加坡抵港，今早再轉乘高鐵到深圳北。她說，新加坡飛往香港的航班較多，價錢亦較便宜，相比起直飛深圳更方便。還有一名乘坐頭班車往深圳的港人表示，已幾年沒有坐高鐵，香港段今日復運，心情興奮。他說，高鐵快捷方便，會到深圳飲茶。

香港高鐵復運初期提供來往香港、深圳及廣州的路線，每日北上開39班車，南下38班，並新增由西九龍站前往廣州東站的班次，途經東莞南及東莞兩個新車站。

停運三年的香港通往大陸高鐵今早復駛，一早就有大批旅客前往香港西九龍高鐵站準備搭車...
停運三年的香港通往大陸高鐵今早復駛，一早就有大批旅客前往香港西九龍高鐵站準備搭車前往深圳與廣州。（取材自香港電台）

香港 新加坡 口罩

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