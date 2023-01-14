我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

加州未來6天暴雨 備百萬沙袋 學者籲注意山體滑坡

香港樂壇教父Uncle Ray98歲逝世 世界紀錄最長壽DJ

香港新聞組／香港14日電
Uncle Ray縱橫香港廣播界逾70載，多年來透過主持電台節目，以音樂慰藉人心。（取材自香港電台）
Uncle Ray縱橫香港廣播界逾70載，多年來透過主持電台節目，以音樂慰藉人心。（取材自香港電台）

縱橫香港廣播界逾70載、98歲的「樂壇教父」Uncle Ray（Ray Cordeiro，郭利民）於13日離世。多名資深DJ於14日在Facebook發文悼念，包括曾智華及車淑梅。

香港01報導，Uncle Ray生於1924年，是香港出生的葡萄牙裔唱片騎師，亦為健力士世界紀錄最長壽的唱片騎師，他去年初曾中風入院。

Uncle Ray於2021年以96歲高齡退休，其後在2021年7月接種新冠疫苗，並為衞生署拍攝廣告，呼籲其他長者盡快接種疫苗。直到2022年1月中，Uncle Ray在寓所突然中風，幸得契仔Andy及時發現，即時叫救護車送院救治。

Uncle Ray從事廣播工作逾70載，將一生奉獻予廣播界及香港樂壇，他於1987年獲英女皇頒授MBE勳章、1997年獲香港電台頒發「終生成就獎」、2012年獲香港演藝學院頒發「榮譽院士」、2008年獲香港特區政府頒發「銅紫荊星章」，及於去年獲頒授「銀紫荊星章」。

2022年7月，政府公布授勳名單，破紀錄達889人，政府在憲報中讚揚Uncle Ray：「他畢生致力推動本地流行音樂和為社會大眾提供娛樂，亦培育出不少新晉歌星和樂隊，贏得『樂壇教父』的美譽。」

香港 中風 疫苗

上一則

中國副外長馬朝旭 晉升「正部級」官員

下一則

港「白武士」擬砸640萬美元 復修太白海鮮舫

延伸閱讀

郭碧婷、向佐終於合體 夫妻抱娃香港逛街 私下互動曝光

郭碧婷、向佐終於合體 夫妻抱娃香港逛街 私下互動曝光
輝瑞加強劑與增中風風險有關？FDA、CDC：接種建議不變

輝瑞加強劑與增中風風險有關？FDA、CDC：接種建議不變
資深大律師：有些香港法律 跟不上國安法

資深大律師：有些香港法律 跟不上國安法
郭碧婷將離婚？被曝取關向佐、獨自帶女搭機

郭碧婷將離婚？被曝取關向佐、獨自帶女搭機

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40

超人氣

更多 >
伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道
千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市

千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市
川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款