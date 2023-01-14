港「白武士」擬砸640萬美元 復修太白海鮮舫

香港示意圖。(圖：shutterstock)

曾是世界最大的海上食府珍寶海鮮舫「魂斷」南海，送別港人集體回憶。仍在港的姊妺船太白海鮮舫卻另有命運，去年8月獲「白武士」（向另一間公司提供協助的公司或個人）接手，香港 01報導，最新掌舵人表示，有意日後將太白海鮮舫改造為中西合璧的水上餐廳，寓意中西文化「坐在一條船」，並作為平台推廣香港品牌產品，發展成旅遊勝地。

惟荒廢多年的畫舫大部分設施已成頹垣敗瓦，料須拖回內地耗資5000萬港元（約639.2萬美元）復修，數以年計後才能返回香港重現昔日繁華光景。新經營者指，已成立基金會計畫推行畫舫的文化保育工作。

去年8月，「新邦行有限公司」正式從「珍寶王國」母公司香港仔飲食集團，接收太白海鮮舫。其中以技術入股的香港郵輪 及遊艇業協會會長楊梓呈，擔任太白海鮮舫的海事顧問。據知，出資拯救太白海鮮舫的「白武士」還包括兩名太白海鮮舫創辦人的後代。

太白海鮮舫全長55.07米、闊17.42米、樓高兩層，重共1596噸位，能容納650人。楊梓呈指，目前仍定期向海事處繳付水上食肆牌照費用，強調營運方向不會改變，未來必定會維持餐飲工作，甚至嘗試融合中西文化特色，提供以可持續海鮮作為主題的膳食。

但要將太白海鮮舫回復昔日光景，楊梓呈預料至少耗資5000萬元，當中包括維修、海上排汙系統維護、電力系統重整，以及應用綠色能源等。她指，目前花費的資金，由股東及有心人士籌集，倘要維持經營必須得到港人支持。

接手太白海鮮舫之初，董事及一眾有心人士成立「太白．珍寶．海角皇宮基金會」（TJS Foundation）。楊梓呈指，該基金會未來會與不同慈善機構及文化組織接洽，定期舉辦不同活動，如漢服體驗、本地遊等，所得利潤 會用於繼續推廣太白海鮮舫文化及進行畫舫的維護工作。

楊梓呈透露，正為太白海鮮舫申請加入非物質文化遺產，她指太白見證著香港由小漁村演變至今的過程，作為香港最後唯一僅存的「膳舫」，呈現著水上人聚居生活的文化，以海上飲食體現避風塘風味，相信是香港、甚至亞洲獨有的特色。