英國發布香港半年報告 港府轟政治攻擊：立即停止干涉

港府12日深夜發文強調，英國政府的香港報告是惡意詆毀和政治攻擊，再次呼籲英國「立即停止干涉香港特區的事務」。（路透）

英國 近日發布半年一度的香港 報告，對此港府12日深夜發表新聞公報強烈駁斥，批評英國政府的報告是惡意詆毀和政治攻擊，並再次要求英國「立即停止干涉香港特區的事務」。

港府12日深夜發出一篇長篇新聞公報，表示香港特區一向依照「基本法」積極與世界不同國家和地區保持廣泛聯繫和促進合作，但前題是對方必須尊重「一國兩制」原則，不得抹黑或詆毀「一國兩制」的成功實踐，不得干預香港特區內部事務。

對於英方指控香港特首選舉限制港人投票權等情況，港府駁斥稱：「確保政權掌握在愛國者手中是世界通行的政治原則，沒有一個國家或地區的人民會容許政權落入不愛國甚或出賣自己國家的人手中」。

新聞公報並強調，選舉委員會由原來四個界別合共1200名委員擴大到五個界別合共1500名委員，新增的界別分組委員來自基層組織、地區團體、中小企業及全國性團體香港成員的代表，充分彰顯了新選舉制度的廣泛代表性和均衡參與性。

港府還針對英國對「港區國安法 」寒蟬效應的批評予以駁斥，指出香港執法部門在「港區國安法」或任何本地法例下，一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士、機構或組織的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。「倡議某種背景的人或組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神」。

港府強調，「港區國安法」的域外效力符合國際法的「保護管轄」原則。「事實上，不少國家的國家安全法也具備域外效力」。是以，「港區國安法」的域外效力符合國際法的原則以及國際慣例。針對「港區國安法」適用域外效力的批評，「顯然屬雙重標準」。

港府重申，「維護國家安全是所有香港居民的共同義務」。新聞公報並回應英國對香港司法獨立的質疑，強調「香港特區享有獨立的司法權和終審權，法院獨立進行審判，不受任何干涉」。

英國外交部本月12日向國會提交「香港問題半年報告」（Six-monthly report on Hong Kong），英國外相祁湛明（James Cleverly）在報告指出北京「在多個方面系統地侵蝕香港自由，加強對普通香港人生活的限制」，並稱香港自治程度正在下降，又指國安法瀰漫的寒蟬效應滲透到社會所有層面。