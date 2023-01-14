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赴港澳證件 內地百萬人申辦 簽註增長147%

香港新聞組／香港14日電
中國國門重啟後，護照等旅遊證件申請明顯增加。圖為北京市公安局出入境接待大廳1月11日景象。（中新社）
中國國門重啟後，護照等旅遊證件申請明顯增加。圖為北京市公安局出入境接待大廳1月11日景象。（中新社）

中港8日通關，國家移民管理局邊防檢查管理司長劉海濤13日表示，出入境人員數量呈穩步增長、有序恢復態勢，海陸空口岸同步恢復，其中陸路口岸中深圳福田口岸增幅最大，日均2.1萬人次。值得一提的是，內地往赴港澳的證件簽註申請達到99.8萬，較政策實施前大幅增長147.6%。

明報報導，國務院聯防聯控機制昨日舉行記者會，披露移民管理優化政策措施在8日實施以後，內地居民可以旅遊、訪友等事由申辦普通護照以及申請赴香港商務旅遊簽注。劉海濤披露了初步辦證人數，包括申請往赴港澳的證件簽注99.8萬宗。預測農曆新年期間內地居民赴境外旅遊、探親等需求會進一步增長。

不過，報導稱，根據疫情前2019年的內地赴港澳旅客數據（赴港4377萬人次，赴澳2700萬人次），依此比例粗略計算，近日或有60萬人申請赴港簽注，相當於疫情前數量；若對比個人遊數據，赴港比率將更高。

據報導，8日恢復免檢疫通關，出入境仍以香港居民為主，內地訪客赴港人數則輕微增長。據入境處數字，通關首日有5046名內地訪客赴港，相隔5天截至12日微增至6868人次，只占12日當日總入境人數的14.5%；相反港人赴內地在通關首5天日均有3.8萬人次。

有零售店負責人稱，通關後多了內地及外國遊客，亦有食肆稱消費者多數仍為本地人，很少內地遊客光顧。批發及零售界立法會議員邵家輝相信，通關初期內地赴港旅客未有大幅回升，與內地簽注服務未全面恢復有關，但通關後珠寶店等人流已有改善。

邵相信隨農曆新年接近，訪港內地客會不斷增加，而據他向業界了解，近日市面遊客明顯增加，「尤其是尖沙咀」，名店、珠寶店人流增加；而油尖旺、銅鑼灣店鋪出租成交量近兩三星期及租金水平亦有增長。

尖沙咀以往屬旅客旺區，昨晚周末前夕有不少人流，但內地遊客並不多見。美髮用品店「保美氏專業髮理」負責人Coco表示， 通關後整體生意增加兩至三成，形容內地旅客「消費力強」。Coco稱，通關前已有內地熟客透過微信查詢貨量，「（內地熟客）不想跑幾趟，就會一次過買大量」。中式食肆蒲仙味滷麵負責人王小姐則稱，通關前後生意相若，仍很少內地遊客光顧。

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