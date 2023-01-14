夏寶龍：港國安法具凌駕性 貫徹實施 中央承擔兜底責任

中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍13日指出，制定實施香港國安法，是「一國兩制」實踐發展的重要里程碑。（中通社）

中國全國政協副主席、國務院 港澳辦主任夏寶龍13日出席活動時指出，制定實施香港 國安法，是「香港回歸以來一國兩制實踐發展的重要里程碑」。他強調，要確保香港國安法得到全面準確、不折不扣的貫徹實施，中央授權特區政府承擔維護國家安全的主要責任，中央則負責處理特區層面難以解決的問題，承擔最後「兜底」責任。

綜合港媒報導，夏寶龍表示，人大常委會在制定香港國安法時，賦予其凌駕地位和優先適用的法律效力；當特區本地法律規定與其不一致，應當優先適用香港國安法，特區應主動修改、完善本地法律。

據國務院港澳辦官網消息，夏寶龍是在「保證香港國安法準確實施」專題研討會上，做出上述表示。夏寶龍提到，香港國安法立法的初衷就是為了維護國家安全、捍衛一國兩制，為香港好、為香港居民好，針對的是香港特區維護國家安全「不設防」問題，打擊的是極少數，保護的是廣大香港居民。

夏寶龍認為，香港國安法執行機制最大的特點是中央和特別行政區「雙執行機制」，中央通過香港國安法賦予特別行政區的維護國家安全的權力，也是特別行政區應盡的憲制責任和義務。

他強調，「長期堅持『一國兩制』這一好制度，全面準確實施香港國安法，要把握好五點，包括國安法是中央主導和特區主責相輔相成、缺一不可；特區應主動修改、完善本地法律，使本地法律與香港國安法實現有機統一，「特區其他職能機構都應當配合行政長官和特區維護國家安全委員會的工作，尊重並執行特區國安委的決定」；又要求做好青少年國安教育 ，扣好國家安全教育的「第一粒扣子。」

他強調，香港每個人都應是維護國家安全的參與者、推動者、受益者，而不是旁觀者

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，全國性法律在地方管治問題上有凌駕性，這個做法在很多地方都有。他說，目前看不到香港國安法與哪些香港法律不一致。但他說，有些香港法律跟不上香港國安法，特別是涉及國安的問題，例如外國律師赴港處理國安案件時應該如何。港府在某些香港法律，有必要透過修改，以達到香港國安法的準則。