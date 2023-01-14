香江風情／高鐵通關熱 大灣區融合難

廣深港高鐵票開售，西九站外排長龍等現場購票。（中通社）

香港 放鬆疫情管控與內地通關滿一星期，今次通關首階段涉及海陸空七個口岸，大都不冷不熱，只有宣布高鐵香港段15日通車，提前售票一下暴熱，熱出奇景是春節前的車票基本售罄。

香港通往內地，口岸分成海陸空，交通工具有飛機、客船、火車、汽車四種。以火車而論，長年的是九廣鐵路城際直通車，原本通往深圳、東莞和廣州，後來延伸到北京 和上海。今次火車通車，城際鐵路直通車沒通，也不知以後通不通，通的是廣深港高鐵香港段。

高鐵香港段在香港就西九一個站，進內地後有深圳福田、深圳北、廣州南、廣州東四個站點，其中廣州東原為九廣直通車站點，這次新開設為高鐵站點，方便香港北上客到廣州東接駁其他火車線路，以及搭火車內地客南下香港轉乘。

香港恢復與內地通關，高鐵暴熱，春節前票一下子售沒，其實一點不意外，最重要當然是高鐵口岸只有車票數的限制，沒有申請配額的限制，再加上高鐵在各種交通工具中，不是最便宜的，卻是最方便快捷的。但有人根據通高鐵熱潮的反應，來論說香港其實與大灣區 最親近，香港融入大灣區發展還得加力，這話就扯遠了些。

香港人口中，粗略算起來是六成為廣府人。廣府是個老說法，指的大致是以廣州為中心、講廣州話的地區。現在已不說廣府概念，而要說珠江三角洲地區，更時髦的就是大灣區，相信大多數搶高鐵票北上的香港人，都是趕著回鄉探親的，其中絕大數就是傳統說法的香港廣府人。

大灣區的概念，大意說的「九加二」即珠江三角洲九市加上港澳兩區。就算扣除疫情萬物消沉的三年，大灣區的大發展大融合也喊了不少年，但效果不明顯，說是六成香港人來自或仍有家人在大灣區，但兩地區之間要如北京要求的「融合」，實在很難。

這事難在何處呢？有人用數字一二三四五總結一串，叫做「一個國家、兩種制度、三種貨幣、四種關稅區、五種語言」。其中重點解釋一下語言，過去人說廣東三種人講話互相聽不懂 ，那是廣府話、潮州話、客家話，現在英語還是香港官方語言之一、澳門以前用葡萄牙語，不算正在普及的普通話，這地方仍有五種語言。