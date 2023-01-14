我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

加州未來6天暴雨 備百萬沙袋 學者籲注意山體滑坡

香江風情／高鐵通關熱 大灣區融合難

香港特派員李春
廣深港高鐵票開售，西九站外排長龍等現場購票。（中通社）
廣深港高鐵票開售，西九站外排長龍等現場購票。（中通社）

香港放鬆疫情管控與內地通關滿一星期，今次通關首階段涉及海陸空七個口岸，大都不冷不熱，只有宣布高鐵香港段15日通車，提前售票一下暴熱，熱出奇景是春節前的車票基本售罄。

香港通往內地，口岸分成海陸空，交通工具有飛機、客船、火車、汽車四種。以火車而論，長年的是九廣鐵路城際直通車，原本通往深圳、東莞和廣州，後來延伸到北京和上海。今次火車通車，城際鐵路直通車沒通，也不知以後通不通，通的是廣深港高鐵香港段。

高鐵香港段在香港就西九一個站，進內地後有深圳福田、深圳北、廣州南、廣州東四個站點，其中廣州東原為九廣直通車站點，這次新開設為高鐵站點，方便香港北上客到廣州東接駁其他火車線路，以及搭火車內地客南下香港轉乘。

香港恢復與內地通關，高鐵暴熱，春節前票一下子售沒，其實一點不意外，最重要當然是高鐵口岸只有車票數的限制，沒有申請配額的限制，再加上高鐵在各種交通工具中，不是最便宜的，卻是最方便快捷的。但有人根據通高鐵熱潮的反應，來論說香港其實與大灣區最親近，香港融入大灣區發展還得加力，這話就扯遠了些。

香港人口中，粗略算起來是六成為廣府人。廣府是個老說法，指的大致是以廣州為中心、講廣州話的地區。現在已不說廣府概念，而要說珠江三角洲地區，更時髦的就是大灣區，相信大多數搶高鐵票北上的香港人，都是趕著回鄉探親的，其中絕大數就是傳統說法的香港廣府人。

大灣區的概念，大意說的「九加二」即珠江三角洲九市加上港澳兩區。就算扣除疫情萬物消沉的三年，大灣區的大發展大融合也喊了不少年，但效果不明顯，說是六成香港人來自或仍有家人在大灣區，但兩地區之間要如北京要求的「融合」，實在很難。

這事難在何處呢？有人用數字一二三四五總結一串，叫做「一個國家、兩種制度、三種貨幣、四種關稅區、五種語言」。其中重點解釋一下語言，過去人說廣東三種人講話互相聽不懂 ，那是廣府話、潮州話、客家話，現在英語還是香港官方語言之一、澳門以前用葡萄牙語，不算正在普及的普通話，這地方仍有五種語言。

香港 灣區 北京

上一則

廣東刮痧板紅到歐美各國 掀起健康美容新潮流

下一則

自製疫苗效果差？ 中：與輝瑞無異

延伸閱讀

郭碧婷、向佐終於合體 夫妻抱娃香港逛街 私下互動曝光

郭碧婷、向佐終於合體 夫妻抱娃香港逛街 私下互動曝光
資深大律師：有些香港法律 跟不上國安法

資深大律師：有些香港法律 跟不上國安法
好康報您知／香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）

好康報您知／香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）
刺激觀光 香港將向旅客派發消費優惠券

刺激觀光 香港將向旅客派發消費優惠券

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40

超人氣

更多 >
伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道
千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市

千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市
川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款