香港通關後 故宮、M+博物館在西九迎客

香港故宮樓高七層，設有九個展覽廳，展出故宮博物院、香港和世界各地的珍貴藏品。香港故宮文化博物館建築設計受北京紫禁城建築群啟發，基調為典雅的米金色，展廳入口採用如紫禁城的朱紅色外牆為點綴。（圖：取自香港旅遊發展局）

香港 被新冠疫情「封關」3年，重遊香江，可去2022年7月開幕的「香港故宮文化博物館 」嘗鮮、搭乘港鐵更符合人體工學的新代列車「Q-Train」，也可探訪深港融合提速改造的中英街， 或是到各區行山徑及郊外親近大自然，訪尋不同的隱世打卡熱點。

香港故宮 9展廳各有精采

綜合港媒報導，面臨維多利亞港、以23公頃的寬闊海埔新生地經重整規畫的西九文化區，坐落著香港故宮文化館、M+視覺文化博物館、戲曲中心三大展館，以及藝術商場K11 MUSEA和藝術公園等設施。

其中香港故宮文化博物館（Hong Kong Palace Museum）去年7月才開幕，位於西九文化區西陲，占地1萬平方公尺，造價35億港元（約4.47億美元）。

香港故宮文化博物館在去年7月3日正式向公眾開放；圖為市民參觀大型藝術裝置。（中新社） 香港故宮文化博物館在去年7月3日正式向公眾開放，大批市民排隊進場參觀；圖為市民參觀展覽。（中新社）

館內擁有近千件展物，包括清代康熙皇帝龍袍、國寶級畫作《洛神賦圖》的北宋摹本等珍貴展品。此外，共呈現由北京 故宮博物院借展900件以上的文物和藝術品，其中包括書畫、銅器、陶瓷、衣飾、鐘表等，展示故宮歷史與物質文化的不同維度。

香港故宮文化博物館首次展出列支敦士登王室珍品，展期從去年11月9日至今年2月20日。圖為巴洛克畫派代表人物彼得•保羅•魯本斯的《馬爾斯與雷亞•西爾維亞》珍品。（中新社）

香港故宮樓高七層，設有九個展覽廳，展出故宮博物院、香港和世界各地的珍貴藏品。由北京故宮借出的珍藏品會於展廳一至七展出，可以觀賞到乾隆皇帝欽定25寶之一的盤龍紐《大清受命之寶》，以及八件清代帝后的祭祀服像及畫稿，當中《孝欽顯皇后朝服像畫稿》更是首次於香港展出。

香港故宮文化博物館逢周二休館，成人標準門票（包括展廳一至七）為50港元（約6.3美元），特別展覽門票（包括展廳一至九）為120港元（約15.3美元）。開幕首起計12個月內，博物館展廳一至展廳七的常設專題展覽逢周三開放予公眾免費入場參觀，民眾可透過網上預約門票。

香港故宮文化博物館

地址：九龍西九文化區博物館道8號

時間：10:00~18:00，周五、周六、國定假日10:00~20:00，周二公休。

電話：852-2200-0217

M+博物館位於西九文化區，圖為外觀。（取材自官網）

M+博物館 草間彌生特展

西九文化區另一特色景點是M+視覺文化博物館，總面積達12.5萬平方公尺，耗資49億港元（約6.27億美元），首階段工程於2020年竣工，博物館已於2021年11月11日開幕，將繼續次階段工程。

M+博物館為亞洲首座視覺藝術中心，重點展出20世紀至21世紀的藝術、設計與建築和影像。走近博物館建築，清水模外牆鑲嵌玻璃帷幕，露出館藏的香港傳統大型霓虹燈牌，有如過去與當下的時空切面，香港獨有的文化標誌與當代建築巧妙融合為一。

M+博物館推出年度特展「草間彌生：1945年至今」，圖為雕塑紀念品。（取材自M+官網）

館內共有33間展廳、3座戲院、多媒體中心，和可以飽覽維多利亞港的天台花園。展示作品包括傳統繪畫，現代的攝影、設計及建築，以及流動影像如電影和多媒體。2023年5月14日前，博物館推出年度特展「草間彌生：1945年至今」超過200件作品首度於日本匯集，呈現藝術家的創作生涯。

M+視覺文化博物館

地址：香港九龍西九文化區博物館道38號

時間：周二、四、六、日及公共假日10:00~18:00，周五延長開放至22:00，周一公休。

電話：852-2200-0520