百年深港融合中英街 拚重登購物天堂

中英街內一棟別具特色的建築。（中新社）

從一條長250公尺、寬不到4公尺的老街，到成為沙頭角深港國際旅遊消費合作區核心區域，25年來，沙頭角中英街成為深港融合的見證。如今，中英街在粵港澳大灣區 建設中再度起航。

中新社報導，在內地深圳市和香港 特區交界處的深圳市鹽田區沙頭角街道內，有一條小街香港、深圳各占一半的小街，即為中英街。這裡有世界上罕見的「一街兩制」人文景觀；當地的「第一號界碑」已被磨平棱角，依稀可以認出「中英地界」的字樣。

據中英街歷史博物館講解員王青青介紹，中英街又稱「沙頭角邊境 特別管理區」。1899年3月，清政府與英國勘定新界北部邊界，沙頭角被分為「華界」與「英界」兩部分；中英勘界後，陸續出現擺攤做生意的鄉民，逐步形成中英街的雛形。

中英街歷史博物館前的一號界碑。（中新社）

1997年7月1日香港回歸，中英街橫跨深港的獨特地理位置和物美價廉的優勢，吸引全國各地的遊客。「當時被譽為購物天堂，曾引領著內地的購物風尚，創下日人流量逾10萬人次的紀錄。」王青青說，「在全國叫響了『不去中英街，枉到深圳遊』的口號」。

鹽田香港同鄉聯誼總會會長沙錦濤（左），在中英街歷史博物館參觀油畫《中英街慶回歸》。（中新社）

「隨著內地經濟蓬勃發展，商品日益豐富。尤其是香港回歸之後，赴港旅遊的開通，出境日趨便利。」中英街商業優勢逐漸下降。

在粵港澳大灣區發展規畫帶動下，百年中英街又「熱」了起來，並被賦予新定位——沙頭角深港國際旅遊消費合作區核心區域。據中英街管理局相關負責人介紹，鹽田區正推動中英街華麗蝶變，擦亮「百年名街」與「購物天堂」的金字招牌。

在文化藝術方面，中英街將打造文化藝術聚集地，塑造深港交流、文化再生新平台，並進一步傳承國家級非物質文化遺產「沙頭角魚燈舞」，研發文創系列產品，培育豐富深港文創品牌。