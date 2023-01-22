到香港遠足踏青 上山、下潭、訪桃源村屋

大欖涌水塘擁十數小島、四條大壩，景色有如「迷你千島湖」。（取材自維基百科）

香港 擁有不少世界級美景，適合遠足踏青。綜合港媒報導，港府近來改善郊外路線的公共交通服務，推出假日往萬宜水庫東壩的專線小巴，並規畫周末及假日增設由大埔及荃灣往返北潭涌的巴士服務。

大欖涌水塘

大欖涌水塘是新界西北部最大的水塘，是香港於二戰後首個興建的水塘，擁十數小島、四條大壩。由於有十幾個被水淹沒的小島零散分布，景色有如「迷你千島湖」；水塘乃大欖郊野公園内最主要景點，圍繞它的郊遊徑四通八達，接通元朗大棠、屯門小欖，甚至荃灣深井一帶，是元朗、屯門行山友首選。

香港新娘潭位於香港新界的大埔區與北區之船灣郊野公園，潭水清晰見底，夏日吸引不少遊人來此消暑。（中通社資料照片）

新娘潭及烏蛟騰

新娘潭位在新界大埔區船灣郊野公園內，相傳有個新娘在出嫁途中，因轎夫失足滑倒令新娘跌下瀑布溺斃，因而得名。景區分別為新娘潭及照鏡潭，其中新娘潭的瀑布高達15公尺，潭水清徹見底。

烏蛟騰位於香港新界東北部的北區，與船灣郊野公園為鄰，是新界東北多條遠足路線的起點，路徑可通往三椏涌、吊燈籠、犁頭石、荔枝窩、鎖羅盤、榕樹凹、谷埔及鹿頸等地；由於路面平坦易行，是爬山好去處。烏蛟騰低地叢林是香港原生物種集中地之一，擁有164種樹木、超過30種蜻蜓及超過50種蝴蝶，還有多種大型無脊椎動物。

萬宜水庫東壩有港版「天空之鏡」的景色。（取材自香港旅發局）

萬宜水庫東壩

西貢萬宜水庫東壩，為香港聯合國 教科文組織世界地質公園的重要景點之一。環境優美、難度不高，有世界極罕的大規模火山岩柱、有海蝕洞、防波堤等，景色壯觀。除了是觀日出好去處外，不少人士都愛到東壩郊遊行 山，拍照打卡。

龍脊位於香港島東南部的一段山脊，是香港知名的市區遠足路徑，沿途可飽覽石澳、大浪灣、赤柱、大潭一帶以及南海的壯麗景色。（新華社資料照片）

龍脊、鶴咀、石澳

龍脊是很多人到香港遠足的首選，這裡景觀壯麗，曾獲旅遊指南《孤獨星球》選為「香港最佳遠足路線」之一，也是CNN旅遊網站推薦的「香港島五條新手遠足路線」之一。登上龍脊遠眺遼闊壯觀的海景，腳下盡是渺小的島嶼，再以水清沙幼的大浪灣作終點，旅程令人心馳神往。

鶴咀位於香港島南區赤柱及石澳地區的鶴咀半島南端。鶴咀最著名的地點為於1875年落成的百年燈塔鶴咀燈塔，和於1996年畫定的鶴咀海岸保護區，但後者一般公眾不能隨意前往。

鶴咀炮台位於香港島南區鶴咀半島，是駐港英軍為加強香港島東南部海岸的防守，而於1939年建造的海防炮台，炮台在二戰後被廢棄，只有部分建築物保留至今，鶴咀炮台於2009年12月18日獲列入香港二級歷史建築。

石澳位於香港島東南部，大浪灣以南、鶴咀以北，被喻為香港最美的小漁村，彩色民宅很吸引遊客。石澳除了有海灘之外，亦有一大面石崖，坐在石上吹吹海風，與戀人談心拍照，是很多小戀人約會聖地。除此之外，石澳也有不少餐廳和精美咖啡廳。

遙對著鳳凰山的大東山，是香港第三高山。沿途山景開揚，風光明媚，眺望北面有東涌巿鎮。（中通社資料照片）

鳳凰山、大東山

鳳凰山海拔高度934公尺，是香港第二高的山峰，位於南大嶼郊野公園之內，是觀賞日出和雲海的熱點。上鳳凰山還要爬上險要的虎吼石河，對於行山新手有一定的難度，而且要有足夠的行山裝備，建議新手最好找有經驗的行山人士陪同。

大東山是香港第三高的山峰，高869公尺，位於南大嶼郊野公園和北大嶼郊野公園內，每年芒草盛開的秋冬季節，整個山頭都染成金黃色，吸引大批遊人賞芒。除了賞芒外，大東山亦是欣賞日落的最佳地方，故英文名稱為「Sunset Peak」。

船灣郊野公園外的荔枝窩古村一帶，客家圍村屋舍儼然，有良田復耕，彷彿「再世桃花源」。（中通社資料照片）

荔枝窩

荔枝窩位於新界東北部，是一個擁有400年歷史的客家村落，村落臨海而建，因盛產荔枝而得名，是昔日新界東北群村最富庶的鄉村之一，是香港最古老、規模最大、保存最完好的農村聚居地之一。現在村落還保留211間村屋，而且大多維持著客家建築風格，景色如「再世桃花源」。毗鄰船灣郊野公園及印洲塘海岸公園，對出海灣即為吉澳海，是香港聯合國教科文組織世界地質公園的「荔枝窩自然步道」所在地。