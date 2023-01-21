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懸掛半世紀 香港老特色店招無奈拆了…

香港新聞組／香港21日電
屹立香港深水埗長沙灣道逾半世紀的梁添刀廠「大刀」招牌，1月11日晚上10時後清拆，不少香港市民打卡留念。（中通社）
屹立香港深水埗長沙灣道逾半世紀的梁添刀廠「大刀」招牌，1月11日晚上10時後清拆，不少香港市民打卡留念。（中通社）

屹立深水埗長沙灣道逾半世紀的梁添刀廠「大刀」招牌，在農曆年前的1月11日晚間清拆。不少市民10日趕在招牌高掛的最後一日到場拍照留念。刀廠第三代負責人梁洪說，招牌已經「完成歷史任務」，將送給新加坡藝術家Rex Goh；有市民建議港府為大型招牌設立博物館：「讓下一代知道香港曾經有過好多好有特色的招牌。」

香港01報導，梁添刀廠負責人梁洪先生表示：「幾年前已收到通知，今年終於不得不拆，相當無奈。」梁老闆說，以前每年都會找師傅進行維修，如今是要找人拆卸，倍感唏噓。

梁添刀廠最自豪的是詠春八斬刀，當年葉問於深水埗開館，拜託梁老闆的爺爺造刀，因此至今仍有不少詠春拳館使用梁添刀廠造的武刀。梁添刀廠的廚刀亦遠近馳名，不只餐廳是常客，老一輩的海外移民回香港也會光顧。

有網在臉書群組上傳照片，顯示大同老餅家元朗總店的兩層高霓虹招牌搭起棚架，疑似要拆...
有網在臉書群組上傳照片，顯示大同老餅家元朗總店的兩層高霓虹招牌搭起棚架，疑似要拆卸，網民留言「別了」。（取材自臉書）

此外，創立於1943年的大同老餅家，元朗總店外懸掛半世紀的霓虹招牌也在2022年底，被發現已搭起棚架，準備拆卸。

大同老餅家元朗總店外，懸掛自60年代的兩層高霓虹招牌，成為活廣告。（取材自臉書）
大同老餅家元朗總店外，懸掛自60年代的兩層高霓虹招牌，成為活廣告。（取材自臉書）

香港2010年起實施「小型工程監管制度」，規定招牌不可伸出超過4.2米，離地不能少於3.5米，數以千計屹立幾十載的招牌因不符合新制度的標準，逐漸被迫拆卸。如今輪到大同老餅家的兩層樓高霓虹招牌告別。

以賣中式唐餅聞名的大同老餅家，元朗總店每逢中秋前夕便在門口豎起保留舊香港特色的中秋牌樓，配合懸掛自60年代的兩層高招牌，成為該店的活廣告。

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