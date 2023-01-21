舌尖上的香江／香港6大美食印象 遊子戀雲吞 旅客饞燒臘

麥奀記 (忠記) 麵家。(圖：港旅局提供)

香港 眾多美食 中，據說最讓遊子掛心的滋味就是雲吞，如果你也熱愛香港，最難忘的是什麼？台灣刊物《500輯》推出「香港100盤」，評選出過去一年內最想吃的香港美食，將佳餚類分為「香港6大美食印象」，分別是雲吞、生猛海鮮、粥品、燒臘燒鵝、Fine Dining與甜點，含括中西古今，也展現了香港美食的多元面向。

雲吞麵 簡單卻不簡單

雲吞麵被稱作「簡單卻不簡單」，在香港可說是百花齊放，風味各有不同；雲吞有大有小，湯底有濃有淡，「麵」更有天壤之別，麥奀記、正斗的鮮蝦雲吞麵、老字號的好到底麵家「蝦籽麵」，都讓人念念不忘。

生猛海鮮 避風塘炒蟹

香港美食印象之二，是許多遊客也最愛的「生猛海鮮」，大班樓的「雞油花雕蒸花蟹配陳村粉」用雞油帶出花蟹的鮮味，花雕酒融合花蟹的醬汁裹上陳村粉，被稱為是一絕。

VEA「脆皮海參釀花蟹」、橋底辣蟹「避風塘炒蟹」、鏞記酒家「禮雲子琵琶蝦」，還有尖沙咀天香樓的「蟹粉拌麵」，也都受好評。

粥品 今日香港標誌

香港人兒時記憶的「粥品」，也成為今日香港標誌，新興棧食家的「生滾魚腩魚嘴粥」、半島酒店的「菜乾豬骨粥」、靠得住的「心肝寶貝粥」、新興食家的「豬骨菜粥」，都是讓人想念的好滋味。

燒臘燒鵝 吃老店名店

論及遊客對香港的美食印象，首先浮現腦海的多半是油香鹹美的「燒臘燒鵝」，蛇王芬的「臘味糯米飯」、「雙腸飯」、「鴨肝腸」，被形容為「肝腸很新鮮，沒腥味也不柴，肥瘦比例抓得很好，可以說是香港最近十年以來品質最好的肝腸。」

還有太興燒臘飯、龍景軒的叉燒，以及新榮記的烤鴨，金棠燒鵝的「琵琶鵝」則是美食家口中「燒鵝界的勞斯萊斯」。此外，一樂燒鵝的「燒鵝髀瀨粉」、「燒鵝脾飯」，燒鵝更被讚美「就是香港第一」。

「Fine Dining」一詞意味著精緻餐飲，走在飲食潮流最前端的香港，此類飲食更是多元創新、中西融合。Ta Vie的「海膽義大利 麵」，是主廚佐藤秀明的極簡之作；同樣知名的Amber，以創新手法烹飪法式菜餚，連續14年摘得米其林二星殊榮。