「紙扎大王」夏中建 為鬧市添傳統之美

「紙扎大王」夏中建的如意宮燈，打破吊掛花燈的金氏紀錄。（中新社）

」吸引了路人的目光：四層樓高的巨型花燈色彩斑斕，為充滿現代化氣息的中環平添了一分傳統美感。

新華社報導，這座主體由竹子、鐵線和紗布製成的高13.08米、寬9.03米如意宮燈，打破世界最大吊掛花燈的金氏紀錄。從去年7月初開始，這盞大型花燈在中環一處廣場持續展出3個月，慶祝香港 回歸祖國25周年。

「紙扎大王」夏中建認為，有華人的地方就需要扎作。（新華社）

花燈的創作者是被譽為「紙扎大王」的夏中建。從業40多年，這位手藝人見證了扎作行業的起伏，為保護和傳承這項香港非物質文化遺產做出不懈努力。

夏中建的工作坊「天寶樓扎作」位於香港島中西區一條小巷裡。工作間內擺滿了竹篾、砂紙等材料和工具。稍顯凌亂的檯面上，兩張精心裝裱的證書格外顯眼。

如意宮燈製作完成的第一天，香港遭遇八號風球。「我的電話響個不停，所有人都來問『夏師傅，花燈會不會弄壞啊？』我告訴他們：放心，肯定沒問題。」

颱風過後，花燈果然完好如初。夏中建說，他在設計時就考慮到各種因素，用了上好的布料，組件嚴選細作，保證花燈牢固。

香港特首李家超特意前來參觀並自拍「打卡」，「透過展現非凡技藝，創下又一世界紀錄，實在非常振奮人心。」李家超說。

一把尺、一把剪、一捆竹篾、一疊砂紙，扎作師傅運用一些簡單的工具和材料，經上色和組裝，可以製作出千變萬化的手工藝品。香港常見的製成品包括花炮、花燈、龍頭、獅頭和紙質祭品等。

20世紀初，香港的扎作行業興旺，曾出現不少大型紙扎鋪。四○年代末，一些內地扎作師傅來港，行業迎來最蓬勃的日子。六○年代，香港的手工花燈還經常出口至英、美、瑞典 等國。

夏中建是香港「一代獅王」夏國璋的兒子，爺爺夏漢雄是武術門派「柔功門」的創始人。從武術、舞獅到扎作，祖孫三代人傾其一生發揚和傳承中國傳統文化，並把它們發展成為聯結香港和內地的重要紐帶。

夏中建說，有華人 的地方，永遠都存在扎作的需求。每逢中國傳統佳節，海外華人只要看到色澤豔麗的花燈、熱鬧非凡的舞龍舞獅，就會想起他們共同的根。